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新北員警染疫擴大　「刑大、蘆洲、新店」已5人確診

▲新北市刑大消毒。（圖／警察局提供）

▲新北市刑大消毒。（圖／警察局提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市基層員警染疫，據統計目前已有5人確診，包涵刑事警察大隊2人、蘆洲2人，以及新店1人，另外，樹林分局1人核酸檢測結果未出爐。對此，新北市長侯友宜26日在疫情記者會中強調，警方第一時間就做好隔離，確保同仁安全，並擴大匡列採檢，一定會積極保護所有同仁。 

國內疫情升溫，全台警察執行取締未戴口罩、查緝確診失聯者勤務時，陷入染疫風險中。據統計，新北市目前已有5名員警染疫，包括刑事警察大隊2人、蘆洲2人，以及新店分局1人，另外，樹林分局1人核酸檢測結果未出爐。

新北市政府刑事警察大隊1名年輕員警於21日身體不適向主管請假，24日返回工作崗位前仍持續出現不適，經檢測為確診，匡列58人中有3人為陽性，其中1人為確診，研判染疫員警可能於協尋失聯確診者過程中遭傳染。

新北市警察局說明，目前已規劃刑警大隊所有同仁及與樹林偵查隊確診同仁接觸較密切者，於26日前往快篩，避免疫情持續擴大。

警察局表示，已於24日與25日（樹林分局於25日與26日）分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛做清消三次，確保辦公環境安全，另刑大與樹林分局均已實施分流及居家辦公，讓必要之行政運作都能正常維持。

警察局說明，第一時間已啟動疫調作業，快速釐清感染源及所有接觸者，經調查刑大染疫同仁於病發現前曾多次協助前往協尋染疫失聯者，研判可能於過程中遭傳染。

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