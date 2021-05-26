花蓮北漂汽修工1傳2「岳父也染疫」　同事確診他4天後被通知匡列

▲▼花蓮縣衞政府公布新增確診編號5890家庭群聚關係及足跡圖。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央疫情中心26日公布花蓮縣新增1例確診案例，是80多歲的男性個案，編號5890，確診者是日前染疫光復北漂汽修工的岳父，連同汽修工妻子，現在再加上其岳父，目前這個家庭群聚已3人確診，花蓮縣府已在其住家區域加強清消作業。



案3464北漂汽修工，在新北市擔任汽修工，15日同事已確診，但他卻沒收到匡列通知，當天搭車返回花蓮，4天後才收到匡列通知，確診前曾出入多處公共場所。疫調足跡：15日從樹林站搭火車到花蓮光復站；16日至19日每天上午7時至8時都去大農大富森林公園運動；16日上午曾去光復第一市場、全聯；17日中午至光復第一市場內理髮、附近市場吃麵、下午去全聯買東西；18 日上午10時至葉日昇診所就醫、中午至光復第一市場及附近活動；19日中午至光復第一市場買麵外帶。共匡列7名家人、診所醫師1人、理髮師1人共9人。

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汽修工20日採檢結果陽性確診，當時與他同處的妻子和岳父都被列匡列隔離，隨後妻子在22日確診編號案4329，岳父也在24日發病，25日採檢出爐，宣告染疫編號案5890，目前同一個家庭已經有三人感染了新冠肺炎，至今還有5名接觸家人在匡列隔離中。



衛生局針對個案5890足跡進行接觸者匡列，包括家人1位，因為都在家中所以足跡相對單純。

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