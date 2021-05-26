北市某地政事務所1測量人員確診　急匡列31人快篩出爐

▲北市某地政事務所1名測量人員確診。（示意圖，非文中當事人／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

北市某地政事務所25日1名測量人員PCR確診，北市府地政局表示，該員23日身體不適自行就醫篩檢，24日居家辦公，25日確診並主動通報，已匡列31人並完成快篩，皆為陰性。

北市府地政局26日表示，北市某地政事務所25日有1名測量人員經核酸檢測（PCR）確診新冠肺炎，該員23日身體不適自行就醫篩檢，24日居家辦公，25日確診並主動通報。

北市地政局說，已立即主動調查匡列密切接觸者14人，一般接觸者17人，合計31人均已完成快篩，皆為陰性。

北市地政局提及，該員確診前執行測量外業均全程配戴口罩，就醫後隔日居家辦公，確診通報當日，辦公環境立即加強消毒，辦公室人員也啟動擴大居家辦公機制，於衛生單位通知後續處理前，要求密切接觸同仁先行居家辦公，同時強化辦公室人員分流及分組，作好自主健康管理，以確保業務運作無虞。該地政事務所並主動進一步調查及匡列該員業務接觸對象後，通知相關人員自主健康管理。



北市地政局進一步表示，為加強防疫並因應疫情日益嚴竣，避免可能之群聚感染，北市各地政事務所針對測量案件已先行採取延期測量措施，自5月20日起，新收件測量案件測量日期已要求排定於6月8日後，5月20日至6月8日間已排定測量案件，測量日期原則延期至6月8日後。

另外，北市地政局也提到，因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒第三級延至6月14日，地政機關受理測量案件將配合再行延期外業測量作業，以減少人員接觸，降低疫情擴散風險。