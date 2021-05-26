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社會 社會焦點 保障人權

除秀妃養生館還有5家也違法！彰檢主動偵辦　下令警方擴大嚴查

▲秀妃養生會館。（圖／記者唐詠絮攝）

▲秀妃養生會館。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市秀妃養生會館6名按摩大姊確診，21日前往消費的1名新竹男也確診，疑似防疫期間「假關門外帶營業」，檢方還查出彰化市及鹿港鎮有5處娛樂營業場所疑似違法營業一旦查證確實在防疫期間營業，除被行政裁罰30萬元外，還會觸犯傳染病防治法第62條等條例，面臨3年以下有期徒刑。

彰化檢方表示，除了秀妃養生館外，目前已經針對彰化市及鹿港鎮有5處娛樂營業場所，於疫情期間違法營業，造成疫情群聚擴散，涉有罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎之人，不遵衛生機關指示，致有傳染他人的犯罪嫌疑，已分案偵辦中，並指示司法警察機關加強並擴大查緝似類處所，調查有無，嚴查速辦，全力維護防疫秩序，防堵防疫破口。

檢方指出，今年2月28日已與警政、衛生及相關單位成立「防疫處理小組」，同時結合原有的民生犯罪聯繫平台，強力偵辦有關違反防疫規定的不法犯罪，同時呼籲相關業者及民眾，勿心存僥倖，為一己之私不遵主管機關指示，導致疫情擴散，所涉不法，檢方將秉持速辦、嚴查之原則，積極偵辦，請大家切勿以身試法，不僅危害社會公共秩序，同時面臨追訴及刑責。

另相關疫情訊息，彰化地檢署提醒民眾應向中央疫情指揮中心或相關主管衛生機關查詢，勿輕信、轉傳不實訊息，以免造成社會公眾恐慌，並影響疫情防治作為。如有刻意散布不實疫情訊息者，亦將究辦。

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