貨車轉彎未減速翻覆！馬路成「玉米粒海」　1車2騎士被淹沒

▲載滿玉米粒的貨車翻覆壓到一輛小客車和兩輛機車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

馬路被玉米粒淹沒！高雄小港區一輛載運玉米粒的大貨車，在轉彎時疑未減速因此重心失衡翻車，貨斗裡的玉米粒全散落一地，不僅波及一部路過的轎車，也造成2名機車騎士被玉米粒壓住受困。

▲載滿玉米粒的貨車翻覆，警方趕緊到場指揮交通 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經了解，22歲的鄭姓駕駛24日17時50分許，開著一輛載滿玉米粒的大貨車，由中安路往東方向行駛，行經金城路要右轉時，疑似未減速下一秒不慎整輛車翻覆倒地，而貨斗裡載運的玉米粒，灑出散落一地，瞬間淹沒馬路，還散落在一部由33歲謝姓女駕駛的小自客車上，還有2名機車騎士遭玉米粒壓住。

▲載滿玉米粒的貨車翻覆，警方趕緊到場指揮交通 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

遭玉米粒壓傷的分別為王姓男騎士（60歲）與高姓女騎士（31歲），兩人受困玉米堆裡，一人腰部扭傷、一人雙腳挫傷，治療包紮後，皆幸無生命危險。警方獲報後趕赴現場趕緊排除事故車輛，請2輛大型拖吊車來將翻覆的大貨車吊掛翻轉先恢復交通順暢，約晚間23時50分完全排除。

時間對我們來說完全沒用！

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