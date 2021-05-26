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聲援台灣！《玩命關頭9》男星低頭向陸網友道歉...前國務卿發聲了

▲▼美前國務卿彭佩奧針對約翰希南道歉一事發聲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美前國務卿彭佩奧針對約翰希南道歉一事發聲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

身兼演員、歌手與職業摔角選手的好萊塢男星約翰希南（John Cena）加入《玩命關頭9》演出陣容消息曝光後，掀起影迷高度期待，日前受訪時親自表示，「台灣是第一個看到《玩命關頭9》（受訪時稱速度與激情9）的國家」，卻引來大陸網友的怒火，最後只好親自道歉。如今，美國前國務卿蓬佩奧發聲了。

蓬佩奧稍早在推特上分享約翰希南向微博網友道歉的新聞連結，他表示，「是的，約翰，你是對的。你向中國共產黨鞠躬……我沒看見你！我們必須與台灣站在一起，為自由奮鬥。」

據悉，約翰希南25日凌晨0時在微博上發文，並上傳一支道歉影片，全程以中文進行，「我愛、更尊重中國跟中國人」、「你必須了解我……很愛、很尊重中國人。」

►《玩命關頭9》男星稱「台灣是國家」惹怒微博網友！急道歉：我愛中國

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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