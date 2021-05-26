《玩命關頭9》男星向陸道歉　國台辦回應了！

記者蔡紹堅／綜合報導

好萊塢男星約翰希南（John Cena）日前因在訪問中提到「台灣是第一個看到《速度與激情9》（玩命關頭9）的國家」引起大陸網友不滿，緊急拍攝影片以中文道歉。對此，大陸國台辦26日回應，「台灣是中國的一部分，這在國際社會是眾所周知的。」

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上被問到約翰希南的道歉風波，她表示，「台灣是中國的一部分，這在國際社會是眾所周知的。堅持一個中國原則是國際社會的共識。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）



約翰希南先前為了《玩命關頭9》在台上映接受媒體訪問，並特別用苦練已久的中文宣傳，稱「台灣是第一個國家，看到《速度與激情9》（玩命關頭9），這個電影非常好，這個電影很大，但是你是第一個看到這個電影！」

不過，約翰希南的發言卻引起了許多大陸網友的不滿，更有人揚言拒看《玩命關頭9》，還罵他「不懂中文就閉嘴！」

對此，約翰希南緊急用中文拍攝了一部道歉影片，他說，「你好中國，我是趙喜娜（John Cena），我必須說現在，在《速度與激情9》，我做很多採訪很多很多很多，在一個採訪，我有一個錯誤，我必須說現在，很很很很很重要，我愛跟尊重中國跟中國人，我很很抱歉，對我的錯誤，對不起對不起，我很抱歉，你必須了解，我很愛很尊重中國跟中國人，我不好意思。」

▼約翰希南（John Cena）出演《玩命關頭9》。（圖／UIP提供、翻攝自微博／RealWWEJohnCena）

