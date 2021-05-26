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社會 社會焦點 保障人權

內衣小模遭爆「樓鳳人與人連結」　新北疫情熱區偷營業

▲▼【獨家】主打外籍女做「人與人連結」　不肖應召業者疫情熱區偷營業。（圖／鏡週刊提供）

▲應召業者在廣告上標榜有台籍女子和外籍女子，並介紹各式消費方案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

衛福部長陳時中昨（25日）在疫情記者會哽咽表示，許多警察染疫讓他不捨，第一線警力取締口罩沒戴的民眾，還要關心八大行業是否偷開，不僅增加風險，也加重社會負擔。部長的話言猶在耳，本刊卻接獲爆料，指坊間有應召站不顧防疫，竟然鋌而走險在疫情重災區的「新北市板橋」區偷偷營業，還有多名外籍女子接客，儼然不把指揮中心的話當一回事，恐造成防疫破口，對民眾的生命安全造成威脅。

本刊接獲讀者提供的資料，這家應召站在昨（25日），由一位名為「雪兒」的雞頭，於LINE上貼出廣告，標榜「台式、越南和馬來西亞」辣妹服務，以「1小時3,100至3,700元、1小時3600至4,200元2次性服務」和還有30分鐘3,200元、40分鐘2,700元「快餐」吸引尋芳客上門，上班時間從下午1點至晚上7點為止。

▲▼【獨家】主打外籍女做「人與人連結」　不肖應召業者疫情熱區偷營業。（圖／鏡週刊提供）
▲全台疫情三級警戒，竟還有不效應召業者無視防疫規範偷營業。

該應召站還貼出賣淫女香豔火辣的照片，並介紹每個小姐的身材從D到E罩杯，還自稱「性感誘人、膚白如雪、水滴E奶、無法抵擋」，更有女子被形容為「妖豔騷貨、如虎般胃口大開」，用相當誇張和物化女性的字眼招攬男客。

此外，該應召站甚至在桃園設有「熟客」的隱藏專區，找來號稱「烏克蘭最美內衣小模」的外籍女子接客，更稱該女子是「C奶纖瘦小隻馬」「白皙、白虎」，以及「可中文溝通」「限量7天」等語，根本無視台灣的防疫規定。

▲▼【獨家】主打外籍女做「人與人連結」　不肖應召業者疫情熱區偷營業。（圖／鏡週刊提供）

▲應召業者還稱有熟客專區，標榜是「烏克蘭最美內衣小模」接客。

爆料讀者表示，雖然他平常是「老司機」，但防疫期間大家都要遵守規範，沒有人能例外。看到不肖業者繼續打廣告，他決定出來踢爆，希望警方和移民署在忙著執行政府的防疫政策之餘，仍可重視像這樣潛在的防疫漏洞。

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