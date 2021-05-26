大雨南漂全台5／25進帳曝！南化水庫賺最多…卻只夠南高用1天的5%

▲5/25大雨南漂南化、曾文水庫都有進帳，對水庫助益不大。（圖／資料照）

文／中央社

25日對流雲系發展旺盛，氣象局下午針對高屏地區等8縣市發布大雨特報，相較24日降雨共計1570萬噸水量入庫，25日降雨效果十分有限，預計僅41萬噸水量進帳；其中有13萬噸來自南部水庫，換算僅約台南加高雄一天用水量的5%。

對比24日午後對流雲系發展旺盛、各地出現強降雨，尤其以北部降雨最為顯著，翡翠水庫進帳近千萬噸水量；25日降雨主要集中在南部地區，水利署副署長王藝峰表示，由於下午集水區雨勢並不明顯，也會隨入夜停止降雨，研判本次降雨對水庫助益並不大。

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▲各地水庫實施人工增雨作業盼多留一點水。（圖／水利署）







▲南化水庫降雨最顯著「最大贏家」，水位卻維持不變。（圖／水利署）



綜觀25日這波雨勢，以南化水庫降雨最為顯著，截至下午4時，累積雨量從上午6時的3.5毫米增至30.2毫米；雖然降雨量增幅近10倍，僅進帳7萬噸水量，蓄水率仍為8%。

降雨量排名第2是曾文、烏山頭水庫，累積降雨量17.2毫米，預計帶來6萬噸水量，蓄水率一樣維持一成。

由於降雨主要發生在南部，從上午6時至下午4時，翡翠、新山、寶山、寶二水庫並無增加入流量，僅石門水庫增加30萬噸水量，但蓄水率並無變動。

水情嚴峻，根據水利署防災資訊服務網最新數據，北部地區僅有新山、翡翠水庫蓄水率超過6成，其餘水位偏低，在24日降雨挹注下，蓄水率微幅提升，例如石門水庫蓄水率再次突破1成，目前蓄水率為10.2%、寶山第二水庫蓄水率為3.4%、永和山水庫為2.3%，至於主要供給中部5停2地區的德基水庫，水位從24日的1.1%微升至1.2%。

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