德基水庫有望解渴！今有午後雷陣雨　周六鋒面接近有機會連5日大雨

記者白珈陽／台中報導

台中德基水庫集水區24日下起午後雷陣雨，讓水庫小進帳，免於蓄水率跌破1%的慘狀，25日水庫水位來到1322.21公尺，有效蓄水率為1.19%。台中氣象站主任柯俊賢表示，今日德基附近仍有午後雷陣雨機會，且周末將有一波鋒面接近，有機會帶來數日降雨，盼幫助中部水情。

▲德基水庫集水區昨日下起午後雷陣雨。（圖／民眾提供）

德基水庫昨有效蓄水率僅剩1%，若再不下雨，可預見當晚將會跌破1%，幸昨日下午4時許、晚間8時許都降下陣雨，根據經濟部水利署防災資訊網指出，昨日德基觀測站累積雨量共4.5毫米，雖進帳不多，總算讓德基水庫暫免於窘境；德基水庫今日水庫水位1322.21公尺、蓄水率1.19%，進水量為4cms，較昨日水位1321.99公尺略有上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯俊賢表示，昨日和平地區降雨屬午後雷陣雨，今日也有午後雷陣雨機會，週三、週四天氣會比較乾，較無降雨機會，週六開始會有西南風進來，鋒面帶來不少水氣，大雨機會增加；受到鋒面影響，週六開始至6月3日左右，整個中部地區都有機會降雨。

▲昨日德基午後雷陣雨，地面濕漉漉。（圖／民眾提供）

大甲溪發電廠表示，德基水庫原訂今日上午6時到晚間7時要放水至下游，提供民生用水，但因昨天下游谷關地區有下雨，谷關壩的儲水充足，因此由下游谷關地區的水放流至下游使用，今日上午停止放水，後續將視情形放水。

茶樹精油乾洗手組，陪你一起防疫



【更多新聞】



磁磚工輕生3次獲救！昨帶一家4口燒炭3亡 6歲女聞臭臭逃死



台中一家四口燒炭3死1倖存！疑經濟狀況不佳⋯鄰居曝：夫妻常吵架



台中麻將館偷營業 7人聚集狡辯「只是聊天」最高可罰30萬元