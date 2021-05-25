南台灣首座純日系MITSUI OUTLET PARK　台南舉行上樑工程

▲三井不動產集團在台第3座OUTLET購物商城MITSUI OUTLET PARK，25日在台南進行上樑工程，未來將展現給台南民眾新意象。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港之後，在台第三座OUTLET購物商城MITSUI OUTLET PARK，25日在台南進行上樑工程，上樑的完成也代表整體工程即將進入後半段，本案工程進度朝2021年底前工進行中，開幕後將委託台灣三井不動產公司負責營運管理。



本案位於南部重要都會中心台南，緊臨高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站，距離台南市中心約16公里，由高雄市中心出發約41公里左右，以及東西向快速道路關廟線大潭交流道附近等，擁有絕佳之交通便捷優勢。融合綠能、科技、文化、商業的全新智慧商業城，帶動南台灣高度經濟發展。

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台南市一直以來即因保留有許多具歷史價值的古蹟建築及文化產物、在地美食，每年皆可吸引約2000萬人次的國內外觀光客到訪。而該處所在位置緊臨高鐵台南站，每年亦有高達約800萬人次左右的旅客進出。除了具備便捷的交通優勢之外，臨近更有甫於2019年底啟用的包含台灣智駕測試實驗室、會展中心、台糖智慧綠能循環住宅等設施的「沙崙智慧綠能科學城」，加上周邊的其他學術單位等，台南未來將形成南部地區非常重要，集「產、官、學」資源於一處的智慧綠能暨科技的商業城市。

MITSUI OUTLET PARK 台南的設計概念，就是希望讓第一次造訪台南的人，燃起期待遇見台南的那股雀躍心情與對優美風景的讚嘆，並讓早已熟悉台南的人亦能再次感受其街景魅力。連安南區四草綠色隧道的紅樹林綠意，也將其呈現在整座設施的內外景觀中，請台南市民朋友拭目以待。

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