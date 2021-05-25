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陳以信曝集中檢疫所照：住我隔壁的因為趴趴走被警察抓回來

▲陳以信曾入住的集中檢疫所。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲陳以信曾入住的集中檢疫所。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

 記者蘇晏男／台北報導

台灣本土疫情擴及全島，上千人住進集中檢疫所。國民黨立委陳以信25日晚間分享自己今年2月在集中檢疫所的隔離經驗，並透露當時住在他隔壁房的民眾，是因為趴趴走而被警察抓回來強制集中檢疫的人。

陳以信25日晚間在臉書表示，今天宣布全國疫情三級警戒要延長兩週，根據衛福部資料，現在全台灣被集中檢疫的人，有超過2800人，主要分布在新北市、台中市與其他縣市的檢疫所；其中有1000位左右，是住在輕症的加強版集中檢疫所。

陳以信說，由於大多數國人沒有住過集中檢疫所，並不了解裡頭確實情形，但他有親身經歷，知道這是一段很辛苦的過程，特別想為所有正住在集中檢疫所中，為自己與他人健康努力的國人同胞打氣。

陳以信指出，今年2月初他帶著7歲兒子從英國回來，依規定被送往位於新北市深山的集中檢疫所，他們在那待滿2週，期間進行檢測2次，直到二月底離開返家自主管理。

「其實對住在檢疫所的人，與照顧人的醫護與防疫人員來說，身心都是極大考驗！」陳以信回憶道，他們那間集中檢疫所原是國營事業員工住宿中心，房間設備雖然齊全，但很簡單也多已老舊，和一般旅館有相當距離；檢疫所內有專人早晚來電問體溫，如有物資補充需求可以上網填寫，三餐有服務組人員送到門口椅子上，但很多時候人力不足，連值班警員都要幫忙送便當。

陳以信認為，或許因為物質條件很簡單，住在裡面的人可能心情都不太好；偶而可聽到其他房間的人大叫罵人，而住他隔壁的人，又是因為趴趴走，被警察抓回來強制集中檢疫的人，有時還會想偷跑或用力甩門和警察發脾氣，甚至玩捉迷藏，搞得大家心裡都很緊張。

「不過正因為住在裡面才能更加體會，雖然物質條件很有限，但在整個過程中，醫護與防疫人員真的很用心照顧每一個人，由衷希望大家最後都能健康離開檢疫所回到社區。」

陳以信表示，現在有2000多位國人正住在集中檢疫所裡，未來隨著篩檢量增加，住進檢疫所人數可能還會增加，因此他希望能以過來人經驗，安慰正住在檢疫所裡的國人同胞，只要做好個人健康管理，勤洗手、量體溫、吃飽睡好、保持心情愉快，相信最後一定可以健康離開檢疫所。

「但在檢疫過程中，務請大家心存感謝，尤其要有同理心，一定要體諒醫護與防疫人員，千萬不要為難他們！」陳以信強調，畢竟醫護承受的身心壓力比你還大，他們所冒的染疫風險比你還高！幾週後你們得以健康離開檢疫所，他們卻還要留下來照顧下一批受檢疫者，這樣的日子他們已經過了一年半，而且不知道還有多久。

陳以信喊話，「其實我們只有一個台灣，台灣防疫做得好，我們一起享受，台灣防疫做不好，我們一起承受」，讓我們為所有醫護與防疫人員加油！為所有在集中檢疫所為健康奮戰的國人加油！為所有在日常生活為防疫點滴努力的每個人加油！為台灣最後終能戰勝病毒重新站起而加油！

 

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