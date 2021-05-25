陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

▲總統蔡英文透過臉書提醒國人兩件事。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

面對國內疫情，總統蔡英文25日傍晚透過臉書，向國人傳達2件事，包括疫苗的準備狀況，以及三級警戒延長至6月14日。此外，她也提到，衛福部長陳時中在下午記者會上哽咽談及警察在執勤時染疫一事，令人不捨，因此拜託大家配合防疫措施，少出門、戴口罩、勤洗手、不群聚。

首先，針對疫苗的準備狀況，蔡英文表示，上週到貨的疫苗，最快這週就會開始施打，6月外購疫苗預計會到貨200萬劑，再加上國產疫苗，目標8月底國內會達到1,000萬劑疫苗，接著還會有更多。

蔡英文說，不論是外購還是國產疫苗，有任何的進度，她都會第一時間掌握，目前也確實都在進度上，請大家放心。

第二，蔡英文說，上週三全國進入第三級警戒以來，雖然疫情趨勢沒有急遽惡化，但專家建議社區管理不能放鬆，必須持續控制疫情。

蔡英文表示，指揮中心已經宣布將三級警戒延長到6月14日（一），全國各級學校、公私立幼兒園的停止到校上課，也將同步延長。相關的配套措施，例如防疫照顧假、對弱勢學生的協助等，也都會一併延長。

蔡英文說，學生改成在家學習，難免造成一些不便，我要謝謝辛苦兼顧工作和家庭的家長，謝謝支持員工的雇主，以及謝謝每一位努力適應線上教學的老師。現階段，孩子的健康是最優先的考量，要拜託大家互相體諒和協助了。

此外，蔡英文也提到衛福部長陳時中在下午記者會上，談到染疫的警察同仁一事。她說，第一線同仁全力投入防疫，在執勤中染疫，實在令人不捨。我想拜託大家：疫情期間，無論是醫護、醫檢師，或警消、國軍、衛政、民政單位等防疫人員，每個人的勤務都很繁重。

蔡英文叮嚀大家，少出門、戴口罩、勤洗手、不群聚，配合防疫措施，就是減少前線人員勤務的關鍵，她拜託大家，一定要聽從指揮中心的指引，從自己做起，陪台灣度過這一關。