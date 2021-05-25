就是這一味！王奶奶湖州粽飄香四代經典重現　一口讓王令麟鐵漢變柔情

▲王奶奶湖州粽飄香王家四代，每一顆粽子用心製作，東森總裁王令麟（左）、孫子辭杰Jesse（右）從小吃到大，始終無法忘懷這份來自於媽媽、奶奶的好味道。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

粽味飄香王家四代，東森總裁王令麟每逢佳節最懷念的幸福滋味，就是在端午節時嚐上一口媽媽親手包的湖州粽，不僅擁有道地江浙口味，吃起來油香不膩，念念不忘的好味道深深地刻在記憶中，直說「端出來時，整室飄香的那種感覺真好」，尤其在無法忘懷的獨特風味裡，還包滿了對家人的濃情真意，這一味更是讓鐵漢也變得無比柔情。

「每逢端午節，王奶奶會花一個多月包上千個粽子，分送給親朋好友、左右鄰居，一起來享用」，王令麟母親王奶奶做菜手藝好，也總是把好吃的東西分享給大家，外面吃不到、佳節限定的王家私房粽，美味令許多人難忘。

▲湖州粽內餡用料簡單，要做的好吃，很考驗料理的真功夫。

王奶奶做的是湖州粽，內餡用料樸實簡單，只用豬肉和圓糯米製作，相當考驗料理的真功夫，就算是自家人享用也不能馬虎隨便，每一顆粽子都用心對待，真誠又嚴謹的態度，讓王令麟留下深刻印象，「王奶奶總說這是『功夫粽』，包括每一塊肉、大小等，都要很細心挑選，她希望孩子們、朋友們打開粽子時，份量、重量都是一樣的。」

「從小我們家裡吃完肉粽以後，一定會再吃王奶奶做的甜點『蓮子湯』，特別好吃，讓人回味不斷。」從舌尖到心頭的美味，對王令麟而言，這不只是一份家的味道，也是思念至極的媽媽味，但他笑說自己只會吃，可惜從小母親不讓他進廚房，因此當時沒有好好討教一番。為了不讓王奶奶的好手藝失傳，孫子辭杰（Jesse）和孫女耀儀（Agnes）擔起傳承責任，前後花了7年時間研發，最後才終於讓他們的父親點頭「就是這個味道，這就是媽媽的味道！」

▲王奶奶湖州粽作法繁瑣，需經過8道工法、72小時製作。

要做出王奶奶的湖州粽不容易，必須經過8道工法、花費72小時製成，餡料選用當天現宰的台灣溫體豬肉，精選五花肉和梅花肉以肥6瘦4的黃金比例，吃起來油香不柴不膩，每塊肉長寬厚都有固定大小，讓每一口都均勻，再加入非基因改造純釀醬油、糖及58度金門高粱與紹興酒，醃上一天讓風味更香甜。另外，「米飯」依循王奶奶的堅持，特選2年以上老圓糯米，並人工手拌半小時，讓每粒米都吸飽醬汁。

最後要讓好吃加分的秘訣，就是用高湯去炊煮粽子，而且是事先熬了48小時的豬大骨高湯，還要加入豬皮，讓糯米在吸收了膠質與高湯精華後，口感豐富Q滑又綿，吃的時候也不易沾葉。如此繁複做工，王奶奶湖州外層滿載高湯精華、中層內外勻香、內層吸附肉汁油香，只要吃過的人，便覺齒頰留香。而之所以花了那麼長時間製作一顆粽子，Jesse說，「只因為斤兩比例每次都要調整到完美的SOP」。

▲王奶奶湖州粽將於5/26(三)在東森購物頻道第46台晚間21:20～22:00獨家開賣。

即便Jesse吃王奶奶粽子吃了30年，為了精準重現奶奶的味道，研發過程中也是不斷試了再試，甚至問遍周遭親朋好友，期間更試了上百顆的NG品，總算才滿意，端出完美呈現，僅管高成本耗時耗人力，一顆粽子在外面可以做兩顆，但保證絕對比外面市售的好吃。堅持傳統家鄉做法，總裁最愛的家傳美味，將於5/26(三)晚間21:20～22:00在東森購物頻道第46台獨家開賣，與會員朋友一起分享共度端午。