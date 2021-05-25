「別亂跑很難嗎？」本島最後淨土失守　台東人吐心聲：害我們淪陷

▲台東消毒防疫大隊曾針對人潮密集的公共區域加強環境消毒。（圖／台東縣政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情嚴峻，今（25）日再增281例本土個案、校正回歸261例，其中，先前0確診的台東也出現2名確診案例，本島全失守，只剩下外島澎湖縣、金門縣和連江縣沒有出現確診案例。消息曝光後，不少台東人都表示，「越來越嚴重了」、「乖乖防疫，認真生活，少扯後腿」。

指揮中心指出，今日新增的281例本土案例中，個案分布以新北市154例最多，其餘依序為台北市49例，桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

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截至24日為止，台東縣一直都是本島淨土，沒有任何人染疫，然而今日卻失守，新增2例確診病例，目前僅剩下外島澎湖縣、金門縣和連江縣還是0確診。

▲5月25日單日確診地圖（圖／ETtoday）

消息曝光後，不少網友都在「台東大小事」上表示，「身為台東人，真的希望不要有任何一個人染疫，加油」、「拜託不要群聚，出門一定要戴口罩」、「越來越嚴重了」、「最近我們東部很多北漂工作因為疫情沒工作回鄉的」、「沒辦法，北漂的人太多了」、「別亂跑很難嗎？這下好了，害台東淪陷了」、「戴口罩真的很難嗎」。

此外，也有些人透露，「台東路上還是有很多不戴口罩的，還是有群聚的」、「中午帶孫騎車還看到一位騎小電動車的男子沒戴口罩！超傻眼」、「台東一堆人還是不戴」。