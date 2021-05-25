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全國三級警戒、停課延長至614　新北：端午連假非必要勿外出

▲海山國小開學日防疫整備情形，學生戴口罩量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲停課延長至6月14日。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

繼雙北升級三級警戒後，加快篩檢速度，確診數目持續激增，如今全國警戒，試圖阻擋疫情蔓延。在教育方面，雙北市長24日皆表示警戒難以於28日解除。全國三級警戒、停課延長至6月14日(一)，新北市府呼籲民眾，學童於端午連假期間非必要勿外出。

由於疫情未緩，全國性停課將延長至6月14日，避開端午節群聚的可能性。教育部長潘文忠下午出席中央流行疫情指揮中心記者會宣布，全台停課部分，要延長至6月14日。

同時，教育部今日也發布學生診人數統計，到24日下午5時30分止，共有145個學生確診，較前一天118人增加27人。其中，包括大專生70人、高中生22人、國中生17人、國小生24人及幼兒園生12人。其中，有135個是本土案例，境外移入案例有10個。

在勞工權益部分，因應新北巿全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課後照顧中心、托嬰中心及居家托育，延長停課停托，勞工局表示，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，但不強制給薪。

另外，如果勞工家屬生活不能自理，且受「居家隔離」、「居家檢疫」、「集中隔離」或「集中檢疫」要求，需勞工親自照顧者，勞工也能請「防疫隔離假」。

「防疫照顧假」及「防疫隔離假」只是提供勞工多一種請假上選擇，與各公私部門既有的相關請假規定併行(如：家庭照顧假、事假、特別休假等)，並沒有排他或替代的關係。上述這兩種狀況，雇主都應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。

雇主如因勞工申請「防疫照顧假」或「防疫隔離假」而扣發全勤獎金，或強制勞工一定要請特別休假、事假，甚或拒絕勞工請特別休假，恐違反勞基法可開罰2至100萬元；如勞工請家庭照顧假雇主不准，亦會違反性別工作平等法，主管機關可開罰2至30萬元。

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