柯P示警5／28迎來「第3波高峰」　指揮中心：現在沒辦法預測

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，指揮中心今（25日）宣布第三級警戒，要延長至6月14日，而台北市長柯文哲再度示警，預計5月28日出現第3個peak（高峰），要觀察數字是否會往下降，指揮中心今記者會也對此做出回應。

柯文哲昨天提及，從北市萬華3篩檢站看來，23日篩檢992人，這些陽性率是反映大約一週前的感染狀況，所以可看到第一個波之後，後面還有小波，預計在5月28日會出現第3個peak，並觀察該數字，看會不會越來越下降，就代表防疫有成功。

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對於柯文哲判斷是否正確？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明「高峰比較難遇測」，因為從台北市篩檢陽性率來看算是持平，以萬華篩檢站為例，有些日子比較多一點，可能有揪團或高風險群的人一起去篩檢，才會讓陽性率稍微高一點。

▲羅一鈞認為，預期有個案數成長是合理，但要說高峰，現在還沒辦法預測。（圖／指揮中心提供）



羅一鈞表示，現在有擴點到其他行政區跟醫院，初步看篩檢率，萬華以外都比較低，落在2-4%間，就所謂高峰，若以台北市來看，隨著個案篩檢的範圍擴大，應該還會再新增額外地區篩檢出來的個案，預期有個案數成長，也是合理，但要說高峰，現在還沒辦法預測。