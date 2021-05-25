暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大等5醫院」急需外送義工

▲疫情延燒，醫護人員除了救人之外更承受巨大身心壓力，圖為台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，不少醫院爆出院內感染案例，讓醫護人員除了救人之外更承受巨大身心壓力。為了讓辛苦醫護在休息時能吃飽喝足，民間餐飲業者紛紛響應免費送餐點到醫院，在危急時刻，盡一份自己的心力。

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▲北市逾25家餐飲「免費送餐到台大等5醫院」。（圖／翻攝自信義區三兩事粉專）

臉書社團「信義區二三事」中，就有逾25家餐飲響應「免費提供餐點」計畫，召集人為樂福素包ㄚ的杜小玉。杜小玉受訪時表示，從去年開始，就萌生一絲念頭「想幫助需要幫助的人」，正在包的包子雖然不貴，卻想盡一份心力，幫助辛苦的醫護，不過無奈一直找不到聯繫的窗口，沒想到今年五月疫情變得更嚴重，經過輾轉介紹，終於在近日找到醫院相關窗口。

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

「想不到大家這麼踴躍！」在自身率先投入後，已湧入25家餐飲、小吃、飲料業者願意免費提供餐點，讓醫護人員吃飽喝足，網友接連於「信義區二三事」、「台北市民生社區／民生圓環」轉貼分享PO文，引來廣大的迴響和感謝，「感謝店家、感謝送餐人員、感謝醫院裡所有工作人員！」、「我必須要用新台幣教訓這些店家了！每一家每天全家人輪著吃好了！」、「超有愛的信義區」、「這些店家不像樣！立刻存查～之後要報復性用新台幣下架他們！」

杜小玉表示，統籌每日需要的量後，提供給台大醫院午餐114份、晚餐67份；聯合醫院松德院區晚餐50份；還有三總、永和耕莘、台大癌症醫療大樓快篩等地，計畫預計持續到6月8日。

▲樂福素包ㄚ長期支持公益，除了送免費餐點到醫院，還有弱勢弱勢家庭待用餐等。（圖／翻攝自樂福素包ㄚ官網）

杜小玉說，由於餐點份量多，目前急需的是有汽車的義工，可以不畏疫情協助送餐點到各醫院，一天大概需要三至四人幫忙，現在則是自掏腰包租車或叫快遞、計程車送過去，長久下來金錢方面也是一大壓力，懇切希望有餘裕的有心人士能協助外送。

另外，也有業者自發性組成「醫院三餐先鋒隊」，送餐點到北醫，讓醫護人員不再需要為了叫不到外送，或是面對餐點被外送員丟包的窘境；而北市咖啡館「根本在旅行」也自發從即日起至5月底，每天免費送咖啡到三軍總醫院松山分院，讓醫護人員能喝到來自日本大阪、京都、沖繩咖啡名店的風味。

▲爭鮮集團也一起響應，免費提供餐點給醫護人員。（圖／爭鮮提供）

自願提供醫護餐點的店家（持續更新中）：

少林雞排

樂福素包ㄚ

一餅早午餐

讓我想享-早、午、晚餐

九月茶餐廳

淘客美式漢堡

漢味王麵食館

李照子珍珠丸子·包子專賣

懶的像隻貓 TPELazycat

王記四神湯

爭鮮集團

大烹小饌

8鍋臭臭鍋-北醫吳興店

傲翔中泰料理 - 永吉店

周家四川涼麵

象山韭菜盒

Spaggo 義大利麵

貳伍鐵板燒

莎莎堡早餐店

皮皮pp手作千層

早。自己【北醫店】

MOS 摩斯漢堡台北101

誠食堂

清原芋圓-台北信義吳興店

七呀八早午餐店

劉備水煎包