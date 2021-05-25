　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暖心！北市逾25家餐飲「免費送餐到台大等5醫院」急需外送義工

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情延燒，醫護人員除了救人之外更承受巨大身心壓力，圖為台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，不少醫院爆出院內感染案例，讓醫護人員除了救人之外更承受巨大身心壓力。為了讓辛苦醫護在休息時能吃飽喝足，民間餐飲業者紛紛響應免費送餐點到醫院，在危急時刻，盡一份自己的心力。

▲北市逾25家餐飲「免費送餐到台大等5醫院」。（圖／翻攝自信義區三兩事粉專）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北市逾25家餐飲「免費送餐到台大等5醫院」。（圖／翻攝自信義區三兩事粉專）

臉書社團「信義區二三事」中，就有逾25家餐飲響應「免費提供餐點」計畫，召集人為樂福素包ㄚ的杜小玉。杜小玉受訪時表示，從去年開始，就萌生一絲念頭「想幫助需要幫助的人」，正在包的包子雖然不貴，卻想盡一份心力，幫助辛苦的醫護，不過無奈一直找不到聯繫的窗口，沒想到今年五月疫情變得更嚴重，經過輾轉介紹，終於在近日找到醫院相關窗口。

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

「想不到大家這麼踴躍！」在自身率先投入後，已湧入25家餐飲、小吃、飲料業者願意免費提供餐點，讓醫護人員吃飽喝足，網友接連於「信義區二三事」、「台北市民生社區／民生圓環」轉貼分享PO文，引來廣大的迴響和感謝，「感謝店家、感謝送餐人員、感謝醫院裡所有工作人員！」、「我必須要用新台幣教訓這些店家了！每一家每天全家人輪著吃好了！」、「超有愛的信義區」、「這些店家不像樣！立刻存查～之後要報復性用新台幣下架他們！」

杜小玉表示，統籌每日需要的量後，提供給台大醫院午餐114份、晚餐67份；聯合醫院松德院區晚餐50份；還有三總、永和耕莘、台大癌症醫療大樓快篩等地，計畫預計持續到6月8日。

▲樂福素包ㄚ長期支持公益，除了送免費餐點到醫院，還有弱勢弱勢家庭待用餐等。（圖／翻攝自樂福素包ㄚ官網）

▲樂福素包ㄚ長期支持公益，除了送免費餐點到醫院，還有弱勢弱勢家庭待用餐等。（圖／翻攝自樂福素包ㄚ官網）

杜小玉說，由於餐點份量多，目前急需的是有汽車的義工，可以不畏疫情協助送餐點到各醫院，一天大概需要三至四人幫忙，現在則是自掏腰包租車或叫快遞、計程車送過去，長久下來金錢方面也是一大壓力，懇切希望有餘裕的有心人士能協助外送。

另外，也有業者自發性組成「醫院三餐先鋒隊」，送餐點到北醫，讓醫護人員不再需要為了叫不到外送，或是面對餐點被外送員丟包的窘境；而北市咖啡館「根本在旅行」也自發從即日起至5月底，每天免費送咖啡到三軍總醫院松山分院，讓醫護人員能喝到來自日本大阪、京都、沖繩咖啡名店的風味。

▲蔬食迴轉台+智慧點餐！爭鮮推出素食新品牌　供應130道無國界料理。（圖／爭鮮提供）

▲爭鮮集團也一起響應，免費提供餐點給醫護人員。（圖／爭鮮提供）

自願提供醫護餐點的店家（持續更新中）：
少林雞排
樂福素包ㄚ
一餅早午餐
讓我想享-早、午、晚餐
九月茶餐廳
淘客美式漢堡
漢味王麵食館
李照子珍珠丸子·包子專賣
懶的像隻貓 TPELazycat
王記四神湯
爭鮮集團
大烹小饌
8鍋臭臭鍋-北醫吳興店
傲翔中泰料理 - 永吉店
周家四川涼麵
象山韭菜盒
Spaggo 義大利麵
貳伍鐵板燒
莎莎堡早餐店
皮皮pp手作千層
早。自己【北醫店】
MOS 摩斯漢堡台北101
誠食堂
清原芋圓-台北信義吳興店
七呀八早午餐店
劉備水煎包

ET快訊
快訊／全國停課擬延長至6／11　各縣市下午同步宣布
防端午群聚「停課到6月中」？　北市教育局：下午中央將宣布
陸稱「願派專家來台協助」...李秉穎一句話霸氣回應！網讚：撿
380桌婚宴延2次！　發2600張喜帖「已撒20萬」
快訊／傳繼續停課到「6月中」！　北市教育局回應了
每日確診無法下降「2原因」曝　醫：柯P不想讓大家失望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

揭PTT反串文化！16年鄉民曝「業配金額7位數」：有人喊10萬買帳號

防疫保單夯！12.6%國人都買單　消基會提隱憂：未必會理賠

訂單塞爆！momo送貨調整「醫院無配送」移除了　最新7公告曝光

碰完公物「很少人確實消毒」！他急籲6點從手防疫：我做1年了

ICRT大樓疑出現確診案例！　電台「全面清空」仍照常播音

防端午群聚「繼續停課到6月中」？北市教育局：下午中央統一宣布

反串之亂！「教育部假網站」被追查　PTT揪1關鍵笑了：文組請加油

禁止內用改實聯制外帶外送　嘉義市餐飲業鬆口氣：壓力消失了

草屯東方紅2傳5＋1　醫師憂：感染已3輪籲發細胞簡訊：恐變小萬華

防端午群聚！「傳停課到6月中」三級警戒也延長　陳時中14:00說明

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

揭PTT反串文化！16年鄉民曝「業配金額7位數」：有人喊10萬買帳號

防疫保單夯！12.6%國人都買單　消基會提隱憂：未必會理賠

訂單塞爆！momo送貨調整「醫院無配送」移除了　最新7公告曝光

碰完公物「很少人確實消毒」！他急籲6點從手防疫：我做1年了

ICRT大樓疑出現確診案例！　電台「全面清空」仍照常播音

防端午群聚「繼續停課到6月中」？北市教育局：下午中央統一宣布

反串之亂！「教育部假網站」被追查　PTT揪1關鍵笑了：文組請加油

禁止內用改實聯制外帶外送　嘉義市餐飲業鬆口氣：壓力消失了

草屯東方紅2傳5＋1　醫師憂：感染已3輪籲發細胞簡訊：恐變小萬華

防端午群聚！「傳停課到6月中」三級警戒也延長　陳時中14:00說明

揭PTT反串文化！16年鄉民曝「業配金額7位數」：有人喊10萬買帳號

高中同窗王炳忠遭控「吸收林瑋豐當下線」　他急撇：要死了！

防疫保單夯！12.6%國人都買單　消基會提隱憂：未必會理賠

Honda HR-V首月訂單近3萬張！有6成都是「舊」車主貢獻的

石門水庫蓄水量回到10趴　水情仍吃緊！網：大雨一直下不要停

「戀情遭反對」亡命鴛鴦服毒殉情！男友身亡　她醒後秒嫁他人

菊池雄星率水手中止6連敗　連5場優質先發

劉伊心「三級疫情警戒」迎二胎　老公獲最美生日禮泛淚

訂單塞爆！momo送貨調整「醫院無配送」移除了　最新7公告曝光

南韓外長：維護台海和平重要性「是客觀事實」　盼中國理解

生活熱門新聞

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

傳繼續停課到6月中！北市教育局：雙北會一起宣布

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

全國145學生確診！單日大增27人染疫

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

知名美術教授搞不倫戀　國外看展幽會已婚女弟子

遠距教學這班學生竟都在教室！家長笑到並軌

即／林右昌喊話：全國停課再延兩週！

更多熱門

相關新聞

快訊／雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

快訊／雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

雙北確診人數持續攀升，外界認為不停班可能導致病毒於社區持續傳播，新北市長侯友宜25日回應，新北市民眾已經採取低度活動，路上人車非常少，仍在上班的民眾比率非常低，大多都在居家工作，不過，隨著疫情轉換，也要隨時做好停班的準備。

挑戰柯文哲？木新市場遭爆人潮天天擠爆

挑戰柯文哲？木新市場遭爆人潮天天擠爆

快訊／國泰世華銀南港分行1員工確診　已採應變機制！

快訊／國泰世華銀南港分行1員工確診　已採應變機制！

柯文哲預告停課應會延長　王鴻薇：儘早公佈畢業典禮、期末考辦法

柯文哲預告停課應會延長　王鴻薇：儘早公佈畢業典禮、期末考辦法

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎新冠疫情台灣疫情信義區二三事

讀者迴響

熱門新聞

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面