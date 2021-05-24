連3天校正回歸826例「分布縣市曝光」　回歸後5／17單日476例最多

▲疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內校正回歸本土病例三天累積826例，分布於雙北、桃園、台中、彰化等9縣市；回歸之後觀察整體確診趨勢，病例數最高仍是5月17日，有476人，後續經過策略調整，校正回歸情況將減少。

指揮中心22日首度公布校正回歸本土病例，400例本土分布於上週幾天，主要是因為地方醫療院所在通報上有困難，讓數據暴增，昨日、今日分別回歸170案與256案。

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▲0524校正回歸直轄市縣(市)分布情形。（圖／指揮中心提供）

校正回歸整體病例仍集中雙北，其餘則是零星個案。陳時中說明，疫情越嚴重的地方，校正回歸數目就越多；不過，回歸一定的日期來看趨勢，病例數最高仍是5/17，有476人，後續就隨著往下降。

指揮中心今日公布校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以臺北市148例最多(以萬華區76例為多)，其次為新北市99例(以板橋區34例為多)，桃園市6例、苗栗縣2例、臺中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例。相關疫情調查持續進行中。