「校正回歸」成網路夯詞！ 陳時中因「這2句話」負面聲量飆增

實習記者陳妙津／ 綜合報導

陳時中22日下午記者會時宣布，「校正回歸」確診個案400例，一時之間「校正回歸」引發民眾熱議。據QuickseeK快析輿情資料庫資料顯示，自5月中疫情爆發以來，陳時中的網路聲量暴增，但負面聲量普遍高於正面，其中又以他說出「公文確實不會跑得比病毒快」及「校正回歸」2句話當天，負面聲量最為明顯。

▲5月中疫情爆發後，陳時中網路聲量暴增，負面聲量普遍高於正面聲量。（圖／取自QuickseeK快析輿情資料庫官網）



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中央流行疫情指揮中心22日公布，新增321例本土病例，並首次「校正回歸」400例確診案例，回補16日至21日確診個案，引發藍營及部分網友質疑是否蓋牌、美化數字。雖然陳時中解釋原因為通報量爆增，加上程序繁瑣，才會有案件塞車情形，後續將確診數校正回歸到原先確診日期，才有利於專家研擬議情對策。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



不過仍引起網友爭論，直呼「什麼意思」、「是我國文太差嗎」、「整體不就是多721嗎?」、「以後都要等一個禮拜才能確認當天確診數囉？」。藍綠陣營也對此展開激烈攻防。據QuickseeK快析輿情資料庫資料顯示，「校正回歸」一詞出現後，當日下午2點累計聲量就達2萬3585筆，截至昨晚7點時，關於「校正回歸」的網路聲量超過15萬5千筆。

QuickseeK快析輿情資料庫指出，陳時中5月以來網路的負面聲量普遍高於正面聲量，若與事件進行連結，可以發現幾次好感度的低檔都是來自陳時中的失言，而非與疫情的嚴重程度有直接的關聯。包含「公文確實不會跑得比病毒快」(0.20)以及「校正回歸說」(0.24)，這兩天的P/N值(正面聲量與負面聲量比值)都明顯較低。

▲截至昨晚7點，關於「校正回歸」的網路聲量超過15萬5千筆。（圖／取自QuickseeK快析輿情資料庫官網）



QuickseeK指出，疫情爆發初期陳時中屢用金句穩住民眾躁動的心，包括「讓我們醫療界盡最大努力救他一命」、「選了國籍，就要自己承擔」，給民眾滿滿安全感，但面對這波來勢洶洶的疫情，「鋼鐵部長的回應似乎不夠貼近民眾的心」，這波「校正回歸」之亂，民眾有疑慮的是為何在第一時間發現檢驗量能不足的時候，未妥善說明，並非挑戰將個案數回歸採檢當日的妥適性。