英國BLM黑人領袖街頭遭槍擊命危　傳近日頻接死亡威脅

▲英國BLM運動領袖薩莎強森（圖中）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動領袖薩莎．強森（Sasha Johnson）23日在倫敦街頭遭槍擊，頭部受到中傷，目前在醫院搶救治療，情況危急，所屬組織透露，強森近日頻頻收到死亡威脅，數日後便發生慘案，安危令外界擔憂。

強森所屬的主動黨（Taking the Initiative Party，TTIP）於臉書聲明，「我們悲痛的通知大家，強森頭部遭受嚴重槍傷，目前在重症監護室接受治療，情況危急。」該組織呼籲大眾一同為強森祈禱，並向親友表示支持。

倫敦警局也發出聲明，表示槍案發生於23日凌晨3點，一名女子在倫敦東南部街頭遭到槍擊，目前未找到嫌疑人，警方正持續調查中，並呼籲目擊者提供相關資訊。

強森長期從事社會工作，積極為黑人不公平對待抗爭，同時也是3個孩子的母親，TTIP網站形容強森為「對實現變革和公義抱有巨大熱情，長期透過參與和領導抗議活動，支持消滅種族歧視等不公。」

強森是TTIP的核心成員，該組織被稱為「英國大一大黑人領導政黨」，在2020年「黑人的命也是命」運動期間，強森幫助組織遊行，並向人群發表演講，因此聲名大噪，民眾聲稱「她為我們與社區發出強而有力的聲音。」