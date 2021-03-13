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佛洛伊德家屬「7.6億台幣」和解！白人警壓頸致死　最高判刑65年

▲▼ 全美為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死抗議的浪潮迄今未歇。（圖／路透）

▲美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆全球反種族主義示威運動。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威運動，在美國與全球遍地開花。家屬12日與明尼阿波利斯市（Minneapolis）政府以2700萬美元（大約新台幣7.6億元）達成民事和解。前員警蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋強壓佛洛伊德頸部致死，若所有罪名成立，可能面臨最高65年有期徒刑。

BBC、《美聯社》等外媒報導，佛洛伊德2020年5月去世後，家屬於隔月控告市政府縱容警方違反民權、執法過當、種族主義和有罪不罰的內部文化，市議會表決後，一致支持通過該州史上賠償金額最高的審前民權和解案。

▲▼「佛洛伊德之死」引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛洛伊德之死引發全美多城暴動。（圖／達志影像／美聯社）

家屬發布聲明表示，此和解金「在侵犯民權致死的案件方面，是美國史上規模最大的審前和解協議」。律師克倫普（Ben Crump）指出，本和解案只是邁向正義旅程的一小步，也是「協助重塑正義樣貌的方式……傳遞出一個強而有力的訊息，那就是黑人的命也是命，警方對於有色人種的暴行必須停止。」

另一名律師斯圖爾（L. Chris Stewart）表示，此和解金額「改變了非裔死亡後的評估與公民權利」，希望此案逐漸影響全國各地決策。

米切爾．哈姆林法學院（Mitchell Hamline School of Law）刑法學者桑普塞爾．瓊斯（Ted Sampsell-Jones）指出，此案很可能讓部分陪審團成員認為被告已被定罪，因此對辯方不利，但最終不應該影響刑事案件。

▲▼佛洛伊德案的四名涉案員警（由左上順時針至左下分別為蕭文、陶杜、萊恩、昆恩）。（圖／路透）

▲佛洛伊德案的四名涉案員警（由左上順時針至左下分別為蕭文、陶杜、萊恩、昆恩）。（圖／路透）

佛洛伊德2020年5月遭前員警蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸制伏近9分鐘，儘管屢次大喊「我不能呼吸」卻仍未被放開，最後不幸死亡，引爆全球反種族示威。

44歲的蕭文被控二、三級謀殺罪和二級過失殺人罪，目前尚未認罪。涉案前員警陶杜（Tou Thao）、萊恩（Thomas Lane）以及昆恩（J. Alexander Kueng）也被控協助與教唆犯案。據悉，法院方面仍在挑選陪審團，預計3月29日開庭。

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