3個罐頭7包麵吃一週！他怕搶不到　網曝超市現況：台灣沒停工

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情升溫，部分民眾搶買物資，卻讓各大超市、量販店變成疫情熱區，一名網友23日在臉書「爆怨2公社」PO文感嘆，自己靠3個罐頭、2包麵、5包泡麵過完一週，現在東西都吃完了，很怕去超市採買時，貨架上卻沒有東西。不過，大部分網友看完文章，都覺得他多慮了，畢竟台灣沒有停工，東西都還是買得到，只要做好防護、保持社交距離，還是可以去超市補給物資。

▲部分民眾選擇在凌晨人潮較少的時段前往大賣場採購物資。（示意圖／記者游宗樺攝，與本文當事人無關）

原PO提到，這3個罐頭、2包麵、5包泡麵是他跑遍2間超市、1間超商才買齊的，省吃儉用撐過一週，眼看食物就要吃完了，卻很擔心如果現在去超市採買物資，不曉得能不能買到雞鴨魚肉，畢竟他也不想再面對一次「排隊完進去卻空空如也」的狀況

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，大部分網友看完原PO的文章，大多覺得他多慮了，並紛紛留言分享自己親眼見證的賣場狀況，「我今天早上去家樂福，貨架超滿的」、「今天去全聯東西一堆，結帳也不用排隊，不知道之前那些人是在搶什麼」、「好市多（東西）多到溢出來」，而且就算無法親自去賣場採購，現在外送平台也很發達，不至於真的什麼都買不到。

也有網友留言安慰原PO不必這麼憂心，「台灣沒有停工，農業、物流業、必要性商業活動，甚至餐廳都還好好開著，你過於恐慌了」、「做好防護、保持社交距離，還是可以去超市，不用撐到快沒食物再去，我們還是要生活啊」。