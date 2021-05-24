周玉蔻廣播被收攤直播開起來　批侯友宜作秀：滿街都沒人巡視什麼

▲周玉蔻直播。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴周玉蔻在《台北之音》節目收攤後，24日在個人臉書開起節目《蔻蔻早餐》。節目一開始，周玉蔻先批評新北市長侯友宜「作秀」、「滿街都沒人，巡視什麼」。

周玉蔻表示，新北市進入了一個非常奇怪的狀況，市長一個人出巡，她誠懇建議侯友宜和侯友宜的團隊，特別是新北市的新聞局長以前是非常優秀的媒體記者，為老闆做政治形象的危機公關處理的情況之下，似乎是每況愈下，防疫關頭不是市長作秀的狀況，看到全台北市、全台灣哪一個市長出來巡視，滿街都沒人，巡視什麼？還跟新聞界吵架，叫人家下架新聞也就罷了，現在又出現竄改新聞的問題。

周玉蔻指出，侯友宜好像把病毒當成槍擊要犯在追，而不是把病毒圍堵起來，再者，防疫旅館也不夠，集中檢疫所也不夠，一位高層說人命關天，府院都已經幫助新北市政府進行相當程度的疫情管控，疫情指揮中心全國防疫會議每天早上，副指揮官陳宗彥跟各縣市溝通且幫助新北市，桃園已經空出50間防疫旅館房間，中央疫情指揮中心已經進駐新北市，進駐的方法其實是給侯友宜與其團隊非常高的尊重和尊嚴。

周玉蔻批評，新北市新聞局現在用好像打壓病毒的方式，不讓媒體報導跟侯友宜有關的負面新聞，這是不對的，「侯友宜市長，你現在想的是人民，是生命的保重跟患病者的治療，而不是你自己的民調或是你明年的連任，甚至於2024年的總統大選耶！」