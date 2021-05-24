英首相攜小22歲女友辦喜事　明年7月婚禮細節保密到家

▲英國首相強生與未婚妻西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）近日傳出喜事，將在明年7月30日第3度結婚，迎娶未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds），婚禮地點與其他細節保密到家，引爆外界與網友猜測。

據英媒《太陽社》報導，許多強森的家人與朋友近日收到婚禮邀請卡，但地點尚未公布，外界猜測可能在白金漢郡的首相官邸，或肯特郡的野生動物園，因西蒙斯在當地保育機構工作。

這將是55歲強森的第3段婚姻，也是33歲西蒙斯首次結婚。

西蒙斯去年4月底生下兒子威爾佛雷德（Wilfred Johnson），而2人早在同年2月就宣布訂婚消息，計畫在疫情結束後步入禮堂。據悉，西蒙斯早在2019年7月就搬入英國首相官邸「唐寧街10號」，是首位入住官邸的非關係伴侶。

強生與第二任妻子瑪麗那（Marina Wheeler）去年5月正式離婚，結束27年的婚姻，兩人育有2個女兒與2個兒子。

強森與第一任妻子艾雷格拉（Allegra Mostyn-Owen）1987年結婚，1993年離婚，同年和瑪麗那結婚，直到去年。

唐寧街發言人與強生均拒絕回應外界疑問。