快篩陽性！「南港社會住宅」繼續施工原因曝　工人照做：怕死了

▲南港一處社會住宅的工地驚傳2名工人初篩陽性，但仍照常施工，還有工人口罩只戴在下巴處。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎本土確診案例來到3千多例，民眾人人自危，但本刊接獲投訴，台北市南港區向陽路一處社會住宅，竟發生工地內2名工人快篩後呈現陽性反應，但包商卻便宜行事，未依規停工14天，也沒有進行消毒，因為一旦停工，工程恐怕就無法如期在今年7月7日前完工。

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▲南港一處社會住宅工地，為了趕在工期內快完，儘管2名工人初篩陽性，包商依舊沒停工消毒。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，兩名工人在5月11日都去過萬華區的阿公店茶室，其中1名工人的同居人甚至還在茶室工作，結果就在5月12日，阿公店的小姐就有2例確診，但2名工人仍四處趴趴走，15日還到木柵一處國宅工地，16日才去北市聯合醫院中興院區快篩，結果呈陽性反應，17日就被送到集中檢疫所隔離。

知情人士透露，「2名工人只有咳嗽、全身痠痛，目前核酸檢驗結果尚未出爐」。本刊致電2名工人，其中1人無奈表示「曾經去過萬華茶室，初篩陽性，就被送到旅館（隔離）。」另名工人也是初篩陽性，但對於病情不願透露。

▲據悉，快篩陽性的工人有造訪此次引爆社區感染的萬華茶室。（圖／CTWANT提供）

本月20日上午，記者實地到該處工地查看，不少工人嘴裡嚷嚷「怕都怕死了，但工作還是得做。」記者詢問工地主任，主任一開始說不知道，之後改口表示，「最近很多人去篩檢，都會怕啦，這幾天有些工人都沒來，只有一樓施工，要坐電梯太危險。」低調證實有工人確診。

雖然工地同仁強調，「主管機關已經在清查染疫者是否為內部工人，還是流動的？但沒立即停工，工人們心裡都惶恐不安」，且工人口罩僅戴到下巴，講話、吃飯、工作都是近距離接觸，在在都是防疫破口。

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