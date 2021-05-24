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出門上班注意！　蔡英文分享防疫指引：拜託你留意5件事

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文發文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文今天（24日）在臉書分享「上班族5大防疫指引」，包括「搭乘大眾運輸通勤，請使用記名卡」、「下班後不要應酬」等，「新的一周，我們都希望疫情可以趨緩，那就互相鼓勵、提醒，一起來落實防疫指引吧！」

蔡英文說，剛結束的周末，有許多朋友分享在家做飯，以及空曠街景的照片，謝謝大家宅在家守台灣！減少出門，對於阻絕傳播鏈是有效的，「越多人做到，我們就能越早戰勝疫情。」

▼蔡英文呼籲，搭乘大眾運輸通勤，請使用記名卡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼三級警戒後首個上班日 捷運台北車站人潮銳減 地下連通道空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文指出，今天是上班日，如果你必須出門上班，「我要拜託你留意五件事情」：

1、分流上下班，降低群聚感染風險。
2、搭乘大眾運輸通勤，請使用記名卡。
3、開車上下班的話，車內一個人不必戴口罩，兩個人以上記得戴口罩。
4、在室內辦公時，如果無法維持社交距離，請務必戴上口罩。
5、下班後不要應酬！早點回家，宅在家是最好的。

蔡英文說，至於在家上班（work from home）的朋友，尤其是同時要照顧小孩的爸媽們，「我知道大家都很辛苦，謝謝你們的配合，也請繼續加油！新的一周，我們都希望疫情可以趨緩，那就互相鼓勵、提醒，一起來落實防疫指引吧！」

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