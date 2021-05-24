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今年本土破3000「最新3102例地圖」！4縣市變色　本島剩唯一淨土

確診地圖。（圖／翻攝疾管署網站）

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有3102例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心23日公布新增本土確診案例287例，另有170例本土個案為校正回歸上周各日。根據疾管署今天（24日）更新的今年「本土病例地理分佈」，包括新竹市、南投縣、嘉義縣、嘉義市因確診人數增加，警戒燈號都一夜變色，其中嘉義縣市「破蛋」確診各來到1人，本島僅剩台東縣0確診。

根據疾管署網站資訊，今年至今共有3102例本土病例，全台最多確診出現在新北市的1496人，其次依序為台北市1172人、桃園市153人、彰化縣84人、基隆市46人、宜蘭縣41人、台中市32人、高雄市20人、屏東縣14人、南投縣10人、雲林縣8人、新竹市8人、新竹縣5人、台南市5人、花蓮縣4人、苗栗縣2人、嘉義縣1人、嘉義市1人。全台僅剩台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣維持0確診。

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中央流行疫情指揮中心23日公布新增287例本土，另有170例本土個案為校正回歸上周各日個案，確診個案中新增6例死亡（案1912、案2384、案2483、案2986、案3304、案3417）。

指揮中心表示，23日新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為台北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以台北市88例最多（以萬華區48例為多），其次為新北市73例（以板橋區17例為多），彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例，相關疫情調查持續進行中。

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