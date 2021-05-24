每日發病數曝　醫：看吧疫情快結束了！他們每天老神在在開記者會

▲莊人祥貼出本土確診每日發病趨勢圖。（圖／翻攝莊人祥臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥22日在臉書發文，貼出本土確診發病趨勢圖表示，以發病日而言，目前疫情最高峰在5月15日。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男樂觀指出，「看吧，疫情快要結束了」，接下來的目標就是達成社區清零啦。曾任衛生署長的嘉義市前市長涂醒哲也說，「疫情已見曙光，全民繼續加油！」

沈政男23日在臉書引該張圖說，莊人祥已把每日發病人數統計出來了，拜託，你看他們每天老神在在開記者會就知道，疫情早就控制下來了；發病高峰在5月15日，然後一直下降，23日只剩50例不到，「這跟我的預測一不一樣？」

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沈政男表示，「我沒有任何第一手疫情資料，但用流行病學知識與記者會公佈的有限資料，也能推算出來。接下來的目標，就是達成社區清零啦！」

▼從疾管署網站也可找到本土確診每日發病趨勢圖。（圖／翻攝疾管署網站）

▲▼沈政男說，你看他們每天老神在在開記者會就知道，疫情早就控制下來了。（圖／指揮中心提供）



沈政男也說，已經沒什麼人在擔心疫情大爆炸了吧！其實只要有一點流行病學知識就會知道，台灣完全沒有疫情大爆炸的條件；萬華群聚之所以放了4、5個傳染周期才曝光，就因大家真的太靠勢了，以為台灣社區是銅牆鐵壁，病毒攻不破；現在疫情曝光後，大家又太緊張了，以為台灣社區是紙糊的，隨便風吹草動，就可以將你撂倒。

涂醒哲23日也在臉書發文，引用莊人祥臉書上的該張圖表示，他可以有信心地說，這波疫情已經得到控制，從圖中可看出這波疫情由5月初開始，到5/15-17達到高峰，5/18以後每天明顯減少，到5/22的發病人數不到50人。他認為，相信5月底前，應該可以達到每日本土病例個位數的結果，「疫情已見曙光，全民繼續加油！」

▼莊人祥發文。（圖／翻攝莊人祥臉書）



▼沈政男發文。（圖／翻攝沈政男臉書）



▼涂醒哲發文。（圖／翻攝涂醒哲臉書）

