網傳「大量萬華肺炎遺體集中焚燒」！指揮中心斥假訊息：警政署已偵辦

記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日上午場記者會澄清3則假訊息，有「萬華肺炎集體焚燒」、「患者遺體棄在河裡」，還有冒用媒體名義發布「二殯火葬場上空烏煙瘴氣，PM2.5爆表」等，皆是來自境外的假訊息，民眾應多疑、多查、不亂傳防堵錯誤資訊流傳。指揮中心強調，警方已介入偵辦，散播假訊息會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／中央疫情指揮中心提供，下同）

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陳宗彥說，不有肖人士假冒「自由時報」名義在推特開設帳號，散布「台北新北一秒變鬼城：2萬人離奇失蹤，二殯火葬場上空烏煙瘴氣，PM2.5爆表，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」文章，刑事警察局已介入偵辦中，民眾勿信、勿傳。

▲網傳「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」是假訊息。

還有網傳「醫生聊天紀錄外流，數據要開始作假了」，同樣為來自境外的不實訊息。陳宗彥說，近日發現有多則中國用語、簡體字的網路不實訊息，經警方調查IP位址來自境外，是有心人士利用網路跳板所為，刻意且惡意張貼散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作。

▲網傳「疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」，此為境外不實訊息。

另一則假訊息為「醫院太平間已經收不了那麽多患者了，只能把患者遺體棄在河裏」，陳宗彥表示，近日發現多則疑似境外人士利用網路跳板，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，這些不實訊息有「中國用語」、「簡體字」、「誇張嚴重的疫情狀況」等特性，民眾應多加注意。

▲不實訊息有「中國用語」、「簡體字」、「誇張嚴重的疫情狀況」等特性，民眾可多加注意。