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墨西哥家具師16件作品　讓傳統藤製工藝與時尚優雅相遇

這些年，能看見台灣的年輕設計師尋求與資深工匠合作，賦予傳統工藝嶄新面貌，讓講求創意的新一代人們能回過頭來與深厚的在地寶藏相遇，進而在生活繼續傳承下去，重新成為一個民族的記憶。在墨西哥，家具設計師Christian Vivanco與當地品牌Balsa也有同樣的關懷，於是他們共同合作創造了Bajío系列藤製家具。



Balsa這個品牌，專注與使用藤木等天然纖維的工藝專家大師合作，目的在於協助相關的瀕危知識、工藝技術的存續。設計師表示，該品牌旨在成為一個以可持續性的有效對話，促進工匠與墨西哥年輕設計師能協同合作的平台。



設計師表示他喜愛使用藤條創作，他認為在設計領域裡，這是一種令人驚豔的材料，具有與其他材料截然不同的個性與特質。「它與前兩個世紀設計史息息相關，是偉大經典的參與者與大師的絕佳幫手。」於是，Vivanco的家具系列Bajío使用大量的藤條，並與墨西哥的藤編工匠一起合作。在墨西哥手工藝與歐洲風格影響下，設計師為該品牌設計了16件作品，包含玻璃面板茶几、休閒椅、椅凳、鏡子、衣帽架等功能家具，也有Guajes這類雕塑裝飾物...

圖文來源／dezeen

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關鍵字：

墨西哥 家具 設計師 Christian Vivanco 藤製家具

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