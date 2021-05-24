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大成醇粹雞精大容量高CP值被推爆！好市多線上獨家販售　一鍵下單營養美味送到家

▲▼大成醇粹滴雞精拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲營養值高的滴雞精成為近年相當受到消費者喜愛的養生聖品，大成醇粹雞精100ml的大容量包裝CP破表。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人飲食健康觀念大有進步，不僅注重食安，更強調「原型食物」概念，日常生活中也會選擇「少加工」、「少調味」的食品，而標榜「全雞萃取」的滴雞精，由於營養價值高，更是近年頗受喜愛的養生聖品，成為許多人家中常備品，每日一包補充所需營養。市面上滴雞精品牌多不勝數、各有千秋，網路上也經常出現各品牌滴雞精的討論與飲用分享，其中大成醇粹雞精以大容量包裝的高CP值廣受消費者喜愛，也讓營養需求獲得大大滿足。

挑選滴雞精時，消費者考量的不外乎是「原物料」、「製程」、「檢驗證明」，國內雞肉大廠大成以超過15年以上雞精製造技術推出「醇粹雞精」，以古法飼養的52週以上熟齡母雞全雞萃取，飼養過程有專業營養師調配專屬飼料，還有五星級管家貼身照顧，再以獨家職人工法熬出全雞精華，去除油脂、不含添加物，保留了人體所需的營養成分，不油膩又能喝到雞湯甘鮮。包裝袋採用四層不透光鋁箔袋，材質經TAF認證實驗室檢驗，符合食品器具衛生包裝標準，飲用時可將鋁箔袋隔水加熱或剪開包裝倒出以電鍋加熱，簡單快速就能享用。

▲▼大成醇粹滴雞精拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲大成醇粹雞精加熱即飲，快速便利就能補充身體所需營養。

產品說明更指出，醇粹雞精每100ml富含8.3克蛋白質，0脂肪、0膽固醇的特點，無論是孕婦媽媽、年老長者、學齡孩童、平時保養、術後補給皆可飲用。網友們在討論各品牌滴雞精時也紛紛表示喜歡沒有腥味、不會過鹹的滴雞精，尤其是油膩感越少越好，就有網友在網路上PO文：「適合送給孕婦的禮物？」底下留言紛紛表示：「滴雞精！一定喝得完！」更有鄉民直接推薦大成醇粹雞精：「大成的味道很棒！」、「之前朋友送我大成的補身體覺得很有感」、「大成有些媽媽社團裡面滿推的」、「大成可以，價錢不會太貴味道又不錯」、「滴雞精就是方便快速吧，我也推大成醇粹雞，腥味較不重，天天喝對提神很有幫助」、「我覺得可以多試幾家，在Costco購物看到大成出的醇粹雞精，一試成主顧，CP高」、「大成原料單純，個人覺得喝起來很順口」。

▲▼大成醇粹滴雞精拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲好市多線上賣場5/24～6/3祭出期間限定優惠價格，平均每包不到80元，超划算的價格讓網友們推爆：「一定要買回家囤！」

一般來說市售滴雞精容量大多為每包45～60ml，大成醇粹雞精每包100ml，大容量包裝帶來大大滿足，隔水加熱不必開封，將包裝袋放入馬克杯中、沖入熱水，等待五分鐘後即可撕開包裝倒入杯中飲用；或剪開包裝、將滴雞精放入可加熱容器並蓋上蓋子，外鍋加水約一碗，蒸5～10分鐘即可，對於忙碌的現代人來說，滴雞精不需另外熬煮，只要加熱就能直接飲用，便利又快速。大成醇粹雞精於好市多線上賣場獨家販售，每盒30包、原價2949元，5/24～6/3期間限定每盒折價600元，平均每包不到80元，CP破表讓網友推爆表示：「一定要買回家囤！」動動手指下單美味營養就能直接送到家，這麼方便當然要揪親友一起買爆。

CP值超高大成醇粹雞精，輕鬆在家防疫享美味►►►

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