家有18人！「好市多限購2組」人妻氣炸：逼我出來補貨嗎

▲限購2組，用意也是讓人人買得到！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

台灣本土4天已炸出959例，就怕引發搶購物資亂象，好市多實施限購制！然而一名人妻抱怨，家裡有18口人，為了避免出門，打算衝到好市多買好買滿，無奈民生品與食物只能買2組，氣得她討拍，「食物限購不就逼我們一直出門補貨，還是我要多帶幾個人出來？」文章反讓網友狂搖頭。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，昨（18）日到賣場採購生活用品，卻發現實施限購令，包括乾拌麵、米、紙巾等，最多只能買2件，讓她難以接受，「好市多不是會員制的？有限購？會不會太誇張啊？」

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原PO森77表示，家裡上有老下有小，還與親戚全家同一屋簷下，三層樓透天共住了18人，「就我一個人在負責採購，只能買2箱是在哈嘍？不是宣導少出門多在家，食物限購不就逼我們一直出門補貨，還是我要多帶幾個人出來？」

▲民眾搶物資！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



討拍文曝光後，引發萬名網友白眼反酸，「笑死～全家18人只有一張卡，嘖嘖，多辦幾張啊就可以多買啊」、「不限購你連兩箱都買不到」、「其實每樣民生用品和食品都買兩箱，妳家可以吃一整年了吧，我覺得還ok，何必執著於幾箱泡麵呢」、「可以多請一張家庭附卡，一樣可以有二組的額度」、「一家18個人，可以去跟經銷商議價購買了，上好市多太麻煩了」、「照妳這邏輯，每棟公寓派一位去買，不就一次掃光」。

▼網友看傻眼！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

