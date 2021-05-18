好市多員工露疲態！她聽見小小聲「好累…」心疼了：大家多體諒

▲原PO前往好市多添購肉品，相當心疼疲累的店員。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土疫情大爆炸，許多民眾日前紛紛前往超市、量販店或超商，造成一波搶購潮，而最辛苦的莫過於店員。就有一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她17日去好市多想買一些雞胸肉，結帳時看到員工都露出疲態，還有店員看著消費者的購物車，小聲地說出「好累」，讓她很是心疼。

這位女網友文中表示，因為兒子說想吃炸雞肉，她就避開早上人潮，下午到新莊店要買點雞胸肉，「結帳時員工都露出疲憊的表情，因為大家都買米、衛生紙等很多很重的東西」，還有店員看著一車衛生紙小聲地說「好累」。

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原PO就說自己要結帳時，還看到前面的消費者一直在等員工幫忙把結完帳的商品放到推車裡，店員則是只幫忙放了一些，「她老公買完熟食回來時，那位小姐就跟先生抱怨說『她（店員）沒有幫我放』。」

▲有客人抱怨店員沒幫自己放商品，讓PO傻眼。（示意圖／記者蕭筠攝）

見到這一幕，原PO不禁想罵人，直呼現在上班的員工不多，不像之前還有一位在旁邊幫忙放，「如果可以的話請自己放在推車裡，您只搬了一下您自己的東西，員工一直搬一直搬累了～～請多多體諒～～」也相當擔心「不知道那位員工會不會被客訴～～哎！」

貼文一出，其他網友紛紛留言，「不是公主卻有病」、「能放就自己放啊！店員有幫忙放就要感謝人家」、「員工沒有幫顧客搬東西的義務」、「自己只要搬一次就好，到底是有多懶」、「感謝好市多的服務人員，在此疫情持續擴大的情況下，業務量大增，他們依舊盡責完成使命」、「覺得好市多人員幫忙搬，是額外的貼心服務，不應該把這當成理所當然。」