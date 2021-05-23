今6死單日最高！他沒來上班同事急找人　死後才確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增6例死亡個案，是單日新增死亡最高，個案都是60歲以上長者，其中5人有慢性病，其中1人（案3304）是昏迷送醫不治。指揮中心表示，該個案有高血壓病史，5月20日因未出勤，經同事發現昏迷，送醫急救後仍不幸死亡，經採檢於5月21日確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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死亡個案為案1912、案2384、案2483、案2986、案3304和案3417。案1912是年齡60多歲男性，具高血壓病史，5月12日出現咳嗽及呼吸喘症狀，5月15日就醫並住院治療及採檢，5月17日確診，於5月21日死亡。

案2384是年齡80多歲男性，5月17日因呼吸喘就醫並住院治療及採檢，5月19日確診，5月20日死亡，後續疫調，家屬表示個案無慢性病史，尚待詳細調查後確認。

案2483是年齡70多歲女性，具高血壓病史，5月16日曾因發燒就醫，5月17日因血壓下降再次就醫並住院治療及採檢，5月19日確診，於5月20日死亡。

案2986是年齡60多歲男性，具高血壓、糖尿病、心臟病等病史，5月18日因發燒、畏寒、呼吸困難等症狀就醫並住院治療及採檢，5月21日確診，並於同日死亡。

案3304是年齡60多歲男性，具高血壓病史，5月20日因未出勤，經同事發現其昏迷並協助送醫，同日晚間經急救後仍不幸死亡，經採檢於5月21日確診。

案3417是年齡50多歲男性，具高血壓病史，5月13日至17日期間出現胸痛、咳嗽、呼吸喘，5月20日就醫並住院治療及採檢，5月21日死亡，並於5月22日確診。