初步調查無慢性病！8旬翁染疫「就醫至死亡僅短短3天」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今日增加6例死亡，都是50歲以上年紀較長者，其中1例本身無慢性疾病。指揮中心發言人莊人祥說明，該案為80多歲男性，5月17日出現呼吸喘症狀，當日就醫，20日死亡，時間大概3天，至於沒有慢性病史是家屬說明，可能還要做後續確認。

中央流行疫情指揮中心公布今日增加6例死亡個案，為5男(案1912、案2384、案2986、案3304、案3417)1女(案2483)，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月20日，確診日介於5月17日至5月22日，死亡日介於5月20日至5月21日。上述6名個案，除案2483外，餘5人皆有慢性病史。

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案2483無慢性病史，莊人祥說明，該案死亡後與他的兒子進行疫調，調查時間較短，初步瞭解他在5/17有呼吸喘，所以當時就有去就醫，但到5/20死亡，所以這時間大概三天之內。不過有無慢性病史是靠家屬的說明，可能還需要再做後續確認。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,322例確診，分別為1,111例境外移入，3,158例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，23例死亡。