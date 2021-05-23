高燒38.5度！輕症確診者「檢疫所沒藥吃」　醫嘆：醫療過載真實面

▲台灣確診病例激增 。（示意圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣疫情告急，確診病例激增，日前一名網友的母親因確診，但僅有輕症因此被送往烏來檢疫所集中管理，但他卻指出這些確診者在前往烏來檢疫所的途中，不但只有戴口罩、沒有任何隔離設備外，抵達後發高燒想拿藥吃，卻被檢疫所人員回覆，「這裡只是檢疫所不是醫院，所以沒有藥」。

這名網友拜託婦產科醫師蘇怡寧代為po文，表示他母親在5月初有進入萬華地區，經過一個禮拜的篩檢後發現確診，所幸僅為輕症，而確診當天台北市衛生局隨即派防疫專車，沿途在萬華地區接載多位輕症的確診者前往烏來檢疫所集中管理，但在專車上，這些確診者卻只有口罩，完全沒有任何隔離設備。

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抵達檢疫所後，網友的母親因發高燒至38.5度，多次告訴檢疫人員想拿藥吃，卻僅得到「這裡只是檢疫所不是醫院，所以沒有藥」的答覆，最後只好請沒有被匡列的親友緊急送退燒藥過去。網友無奈表示，現在的措施是打算讓所有輕症患者自己在檢疫所康復，還是只有變重症才能得到治療？他了解醫療資源不足，需要讓給更需要的人，但僅僅是一顆發燒藥，難道有這麼難嗎？

▲輕症確診者所遇到的情況讓蘇怡寧無奈又難過。（圖／翻攝自Facebook／蘇怡寧醫師愛碎念）



對此，蘇怡寧也表示，看了這名網友家屬的情況，他覺得非常難過，但這就是醫療過載的真實樣貌，先前曾聽聞美國紐約的同業分享，美國疫情嚴重的時候，只要在接到求助電話就必須快速的把病人分級成ABC三個等級，分別是救不起來只能不救、有機會治好的重症、輕症患者，而只有劃分在B等級的才有辦法入院治療，其餘只能自行在家隔離。

蘇怡寧呼籲，雖然聽起來很殘酷，但事實就是這樣，希望大家在這個節骨眼上不要再責怪任何人，而是努力把口罩帶好、勤洗手、不要隨便出門，才能避免這樣的情況繼續下去。