LIVE／北市本土增77例！柯文哲親上火線　要求「加開快篩站」

記者袁茵／台北報導

全台疫情升溫，指揮中心23日公布，本土增加287例，個案分布新北市142例，以板橋區32例為多、台北市77例，以萬華區38例為多。台北市政府23日召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心23日公布，新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多，以板橋區32例為多，其次為台北市77例，以萬華區38例為多，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、台中市及彰化縣各5例，台南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以台北市88例最多，以萬華區48例為多，其次為新北市73例，以板橋區17例為多，彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

面對又新增287例本土，且還有170例校正回歸，台北市政府於23日下午3時30分舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，預計將針對北市校正回歸數字與資料、加開快篩站、疫苗等問題做出回應。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）