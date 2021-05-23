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新竹增2+1！搭高鐵逛台北忠孝SOGO　1例住萬華「共匡列46人」

▲新竹地區23日新增2例+22日校正回歸1例。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣市23日共新增2例，另外新增22日校正回歸1例。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今(23日)公布新增確診共290 例(本土287例、境外移入3例)、170校正回歸，其中新竹縣1例、新竹市1例、22日新竹市校正回歸1例。

▲新竹地區23日新增2例+22日校正回歸1例。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲▼新竹市府公布案4003、4332相關足跡。（圖／新竹市政府提供）

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▲新竹地區23日新增2例+22日校正回歸1例。（圖／記者陳蒲芬攝）

新竹市疫情指揮中心表示，今新增2名COVID-19確診個案案4003 、案4332(回歸校正)，兩案總匡列人數為40人居家隔離，同時公布今日2案與昨日（22日）案3863、3864共4案足跡。

案4003（本土新增）為一名30多歲女性，平日工作搭乘高鐵往返新竹市、台北市，21日發燒達38度，就醫後，PCR陽性確診，目前全案匡列12人居家隔離。足跡包括：曾在9日11時30分至13時間於新北市言吾語火鍋店用餐（林口區中山路276號）；17日8時57分至9時30分期間搭乘高鐵0610班次，從新竹前往台北；16時11分至16時45分搭乘高鐵0841班次，從台北回到新竹。

案4332（校正回歸）為一名30多歲男性，14日曾回到台北市萬華區家中，16日出現喉嚨痛、發燒至38度，18日喪失嗅覺，就醫PCR陽性確診，目前全案匡列28人居家隔離。足跡包括：5月14日13時至13時30分曾到訪台北市忠孝SOGO（忠孝東路四段45號）以及高家涼麵（忠孝東路三段217巷2弄1號）；當日14時至16時則回到萬華家中。

另外，22日確診案3863、3864足跡（案3340之母親、父親），兩人15日中午12時與案3340有家庭聚會，當日15點40分到16點10分間曾至千百億彩券行。18日16時30分至17時30分曾到新竹市七伍宮（東大路三段110巷2弄1號）拜拜。

市府說明，目前已針對相對足跡地點消毒，並提醒市民，若曾到過確診個案足跡場所，請持續自我健康監測，若於6月4日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀，應配戴醫用口罩，儘速就近就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知接觸史，相關疑慮請撥打1922。

▲新竹地區23日新增2例+22日校正回歸1例。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲▼新竹市府說明足跡公布原則。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹地區23日新增2例+22日校正回歸1例。（圖／記者陳蒲芬攝）

新竹縣疫情指揮中心表示，新增案4334本國籍50多歲女性，居住竹北市，她是台北確診者案4335的母親，日前學校宣布遠距教學停課後，前往台北接回女兒。目前已匡列相關接觸者6人(含同住1人)，依風險程度已進行居家隔離或自主健康管理及安排採檢，今早也陸續對其涉足過的公共場所完成消毒。

▲新竹地區23日新增2例+22日校正回歸1例。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲新竹縣府公布案4334相關足跡。（圖／新竹縣府提供）

案4334在5月18日出現喉嚨不適和鼻子乾等輕微症狀，幾天仍未改善，於22日騎機車到醫院就醫採檢，當天陽性確診，隨即由衛生局安排救護車送至醫院隔離治療。案4334發病前3天的公共活動史集中在竹北市6處場所，包括福興東路立特屋五金百貨賣場、興隆路六街小吃、縣政九路土地銀行竹北分行、中正西路竹北郵局、福興東路嘉豐郵局和光明六路旺客隆五金百貨賣場。上述場所皆已完成全面消毒。

楊文科說明，昨(22日)公布確診的案3865，為平日在家照顧孫子的年長者，很少外出，經過衛生局疫調人員確認，發病前三天並未新增高風險公共場所。楊文科強調，衛生局根據疫調結果來公布確診者公共場所活動史，主要目的是要提醒鄉親，若曾在相同時間出入這些高風險公共場所，要進行自我健康監測，一旦出現發燒、咳嗽等症狀，應盡速就醫。也就是說民眾只要注意公布的足跡，自己若未在相同時段前往，就可安心。

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