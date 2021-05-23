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網紅拿特警蹭流量　囂張稱「花錢請的保安」遭瘋狂圍剿

記者任以芳／綜合報導

湖北省京山市一名囂張熊性網紅以特警訓練為背景，發布跳舞短視頻「蹭流量」，發文還調侃特警是自己花錢請的保安，一人一天50塊錢人民幣。本以為可以出名衝點閱率，反而引起眾多網友反感憤怒，瘋狂舉報該網紅，最後下場尷尬又丟臉。

▲▼ 陸網紅拿特警當被背景 。（圖／翻攝 燃新聞）

▲ 陸網紅調侃特警當背景，幫店家宣傳週年慶。（圖／翻攝 燃新聞）

《燃新聞》影片裡顯示，一群體育場訓練的特警變成背景，身材高挑纖細的熊姓網紅在鏡頭前大跳熱舞。影片稱，「週年慶安保人員已準備，氣氛組的小姐姐準備好了沒有。」

從網友存證影片評論區截圖，還有疑似有舉辦週年慶商家評論，「這幾個都是從聯合廣場的保安裡面精挑細選，一人花了50元，一姐可還滿意？」熊姓網紅回應稱，「有卡貴，開支搞大了！」

據了解，熊姓網紅18日幫某商家錄製的周年慶視頻，刻意拿特警調侃打廣告。原本，她個人帳號粉絲量有4萬多人，PO出該宣傳影片，確實有出衝高點閱率，但投機舉動引起大批網友圍剿和不滿，覺得太污辱警察人員。

▲▼ 陸網紅拿特警當被背景 。（圖／翻攝 燃新聞）

▲ 調侃特警的網紅被瘋狂舉報 。（圖／翻攝 燃新聞）

當天有不少網友直接在微博＠京山公安，甚至還有人直接舉報。京山市公安局傳喚熊姓網友配合調查，依法對熊某予以訓誡，責令其書寫具結悔過書，並且巡特警隊員公開鞠躬道歉，發布道歉視頻，前述以特警訓練為背景的跳舞視頻已刪除。

京山公安官方抖音帳號也表示，「警方從不拒絕與群眾同框，但不歡迎無底線蹭流量，堅決對辱警說不。」

▼ 陸網紅鞠躬道歉。（圖／翻攝 燃新聞）

▲▼ 陸網紅拿特警當被背景 。（圖／翻攝 燃新聞）

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