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印度面臨「滅村」危機…全村超過3／4染疫！　來不及確診就死亡

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度有些農村甚至有超過四分之三的村民染疫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度城市地區疫情趨緩，但對於其他三分之二生活在農村的居民來說，新冠肺炎才正要來襲。因為缺乏對外通訊管道、普遍缺乏對疫情的認識，在醫療資源匱乏的情況下，有些農村甚至有超過四分之三的村民染疫，根本來不及「確診」就已死亡，隨意丟棄在河中的遺體，更暴露了農村遇到的困境，距離滅村僅有一步之遙。

距離印度首都只要1.5小時車程的巴斯村（Basi），全村5400多人有超過四分之三的人都出現新冠肺炎的症狀，但是當地卻沒有醫療設備和醫生，甚至連氧氣瓶都沒有，過去三個星期中，已經有超過30人因缺氧而死亡。

但巴斯村並非特例，30歲的庫瑪爾（Kumar）表示，他的老家在印度最窮困的比哈爾邦（Bihar），而他的家鄉絕大多數的人都沒使用過網路，也沒有任何對外聯繫渠道，因此根本沒辦法預約接種疫苗。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度農村防疫訊息跟醫療資源都相當匱乏。（圖／路透）

庫瑪爾說，現在村子裡每三戶人家就有1人出現類似新冠肺炎的症狀，但卻無法得到檢測。除此之外，該區400萬人口卻只有3家醫院，其中分配給新冠肺炎病患的床位只有210張，「如果你需要加護病房、呼吸器或血漿，這些都沒有。」他指出，確實有兩三台呼吸器，但沒有人知道怎麼使用它。

▲▼印度恆河不斷發現確診者屍體，當地官員不願證實。（圖／路透社）

▲漂流在恆河河岸的遺體，也暴露了農村地區的防疫困境。（圖／路透社）

庫瑪爾表示，到目前為止約有3％的印度人接種兩劑新冠疫苗，但農村的比例相當低，加上政府預約系統僅有英語，對於語言不通、沒有電腦網路的農村居民來說，防疫困難重重，「農村的情況非常糟糕，我估計至少有85％的確診者沒有接受過檢測，更遑論接種疫苗了。」

漂流在恆河河岸的遺體，也暴露了農村地區的防疫困境，比哈爾邦（Bihar）Chausa村的非營里組織員工辛格（Abhimanyu Singh）表示，當地的木柴供應商趁機漲價，沒有經濟能力的人會直接把遺體丟進河裡這也是傳統的做法，更悲哀的是「很難知道這裡面誰是死於新冠肺炎，因為這裡的人很少尋求醫療幫助」。

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度農村地區每1萬多人才有1名醫師。（圖／路透）

根據WHO建議，各國每1000人至少要配1名醫生，反觀有三分之二印度人口居住的農村地區，醫療資源的缺乏程度相當於每1萬多人，才有1名醫師。印度中部農村公衛專家卡爾孔德（Yogesh Kalkonde）表示，「農村地區的人已經習慣死亡，這是他們生活的一部分，在印度許多農村地區，死亡是很容易被接受的。」

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