研究：接種2劑疫苗　印度變種病毒防護力「輝瑞近9成、AZ約6成」

▲全球各國力拚提高疫苗接種率。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

施打疫苗對變種病毒的防護力究竟多強，又能維持多久？英國公共衛生署（Public Health England，PHE）最新研究結果顯示，輝瑞（Pfizer）疫苗的抵抗力較AZ疫苗（AstraZeneca）高，對印度變種病毒的防護力將近9成；然而兩者在經過一段時間後，不論對印度變種病毒或英國變種病毒，防護力皆大幅下降至33％。

綜合外電報導，PHE最新提出的研究區間自4月5日至5月16日，研究結果顯示，在接種第二劑輝瑞疫苗經過2周後，對印度變種病毒的有效抵抗力達到88％，對英國變種病毒的抵抗力則有高達93％。與此同時，施打AZ疫苗則會對印度變種病毒產生60％的有效力，對英國變種病毒則有66％的效果。

不過不論是輝瑞或AZ疫苗，在施打第一劑經過3周後，對印度變種病毒的防護力均只剩下33％，對英國變種病毒的防護力則只有50％。

PHE的醫學流行病學家、本研究首席作者柏爾納（Jamie Lopez Bernal）博士表示，因為目前接種完第一劑的人數仍然比較多，所以對研究中第一劑後的抗疫效果數據較有信心，對第二劑的研究結果信心則較低得許多。不過PHE的2019冠狀病毒疾病回應主任霍普金斯（Susan Hopkins）教授表示，數據結果「相當清楚」，證明研究正走在對的道路上。

PHE補充輝瑞和AZ疫苗的防護力差別，可能和AZ第二劑疫苗比輝瑞還要晚推出施打所致。根據以往數據也顯示，AZ疫苗確實需要更長的時間，來讓防護效力達到最大化。