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LIVE／新北今增142例「校正回歸73例」　侯友宜親上火線說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心23日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增142例，板橋區最多為32例，校正回歸的則有73例，同樣以板橋區17例最多。新北市長侯友宜召開記者會說明最新防疫措施，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多(以板橋區32例為多)，其次為臺北市77例(以萬華區38例為多)，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、臺中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

▲▼侯友宜邀集18家急救責任醫院召開防疫應變會議。（圖／新北市衛生局提供）

▲侯友宜邀集18家急救責任醫院召開防疫應變會議。（圖／新北市衛生局提供）

針對「校正回歸」引發熱議，侯友宜上午視察板橋社區防疫中心及機動篩檢站受訪時說明，因為中央的系統塞車，導致很多資料在通報傳遞上產生時間落差，中央已經把原因找到，也知道為什麼有很多確診者在家裡待了一段時間，一直等不到地方衛生局去協助，「這些民眾的怨言，中央聽到、也看到了，所以中央趕快把這個問題快速解決。」

「我想也不會只有昨天校正400例，我相信今天，甚至到明天都還會做校正。」侯友宜表示，相信只要把數據弄得精準、清楚，跟全國民眾報告，也讓新北市能掌握整個疫情變化，避免造成空窗期，中央跟地方會一起把這個問題共同解決。

▼0523疫情確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

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