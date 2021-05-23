75元酒精喊到200元還說佛心！台中女賺災難財　被砲轟到刪文不賣了

▲75元酒精賣到200元還說佛心。（圖／翻攝自臉書社團）



記者黃可昀／綜合報導

隨著疫情升溫，口罩、酒精等防疫用品的銷量提升，但庫存量充足不必預先搶購，想不到還是有不肖賣家，本土疫情爆炸後將酒精提高到2倍多的售價，還說自己是「佛心價」，實質上是想趁疫情期間發一波災難財！

台中豐原一名賣家在臉書社團販售酒精，一瓶500ml售價200元「佛心價」，還強調確診人數暴增，「小孩都在家，酒精更不可或缺」，企圖營造酒精消耗量大，必須趕快買起來囤的錯誤觀念。

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照片中可見，這名賣家購入了好幾箱酒精，明顯就是打算先買入大量酒精，再轉手賺差價，因為實際查詢賣場500ml酒精的售價，大多落在65元至75元，這名賣家卻喊到200元，還自稱是佛心價、賣到沒有貨為止，也難怪會惹來網友砲轟。

▲所幸網友夠理智，沒有去搶購。（圖／翻攝爆怨2公社）



這篇貼文曝光15分鐘後就刪文，因為留言區砲火猛烈，網友都保有理智，沒有一窩蜂搶購，也譴責賣家趁機哄抬物價，想發疫情財的行為實在不可取。

貼文被轉發到臉書社團「爆怨2公社」以後，網友紛紛怒批「門市一瓶也才79…她是不是誤會了佛心價的意思」、「真的好佛心價啊，我可以去外面買2-3瓶了」、「前天有個一樣好康的賣4公升的$1500被質疑後馬上刪文」、「哇～我們店裡在疫情爆發後才賣70～80⋯⋯但時常缺貨是真的。」