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小三上位失敗！假扮醫生「注射毒殺正宮」　因懷孕3個月獲諒解

▲▼ 打針,針,針筒,注射。（圖／免費圖庫pixabay）

▲小三毒殺正宮。（圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

山西太原一已婚男出軌，讓自己的小三懷了兩次孕，但拒絕離婚。沒想到，小三上位失敗後，就對正宮起了殺心，甚至假扮成醫生為她注射氯化鉀，企圖毒殺對方。更讓人無法理解的是，事情發生之後，正宮竟然原諒小三。

氯化鉀（化學式：KCl），據維基百科，口服過量氯化鉀有毒，高劑量會導致心臟停跳和猝死。注射死刑就是利用氯化鉀過量靜脈注射而導致心臟停跳。

據《澎湃新聞》報導，太原市杏花嶺區人民法院近日審理後判定，蘇姓小三與被害人李姓女子的丈夫是情人關係，因長期情感糾葛，對李女懷恨在心並伺機報復。2019年5月15日晚，她得知被害人患病住院。

同年5月19日，蘇女經過查詢得知，靜脈快推或過量注射氯化鉀注射液可能造成心臟驟停。她當日購買了2支10毫升氯化鉀注射液和2支10毫升注射器、白大褂一件、醫用口罩一個。

當晚，蘇女攜帶事先準備的上述作案工具，冒充醫生到被害人病房，看到對方還在打點滴，就直接注射了氯化鉀注射液，之後火速離開現場。因李女疼痛難忍，呼叫護理師。之後，護理師發現異常後，及時停止打點滴。

據了解，蘇女被抓的時候已經懷孕3個月了，正宮動了惻隱之心，為她出具諒解書，並放棄16萬元（人民幣，下同）的賠償。

法院判決，蘇女犯故意殺人罪（未遂），判處有期徒刑6年。之後，蘇女不服上訴，最終山西省太原市中級人民法院維持原判。

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