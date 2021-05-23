調查局有動作了！　加強情蒐「網友討論校正回歸」

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，另外有400例「校正回歸」至5/16至5/21確診個案，因此引發網友瘋狂討論中央是否「蓋牌」。對此，調查局下令加強蒐報社交媒體上的網友反應，被國民黨立委砲轟，如果政府真的查辦就是瘋了、現代版白色恐怖。對此，調查局回應，網友有「言論自由」評論此事，不會朝「假訊息」偵辦。

對於校正回歸始末，陳時中22日解釋，指揮中心3天前就發現通報數有異，經了解是地方醫療院所在通報上有困難，需要花很多時間去填寫陰性報告，21日將通報欄位從20項減到8項後，1萬4000筆因系統繁瑣「卡住」的資料，瞬間湧進中央通報系統，其中有400人陽性，才會有22日的暴增數據。

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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「沒有收到不跟大家講。」陳時中強調，系統是採批次通報，如果其中有資料錯誤，就無法上傳，因應採檢人數眾多，指揮中心還會再簡化通報欄位，便於各地方負責採檢的醫療院所人員填寫。

陳時中也坦言，22日公布的1萬4000筆通報並全部「塞車」個案，還有一些案件尚待消化，今天（23日）起也會在記者會上公布校正回歸數據，直到通報程序回歸正常。

由於校正回歸一詞引發網友瘋狂討論，也質疑中央是否「蓋牌」。《聯合報》報導，調查局要求加強蒐報社交媒體上的網友反應。國民黨立委陳玉珍、賴士葆砲轟，政府如果真查辦就是瘋了、現代版白色恐怖。

對此，調查局回應，加強情蒐是掌握突然增加的400名個案，有無造成民眾恐慌，經蒐報後無此情形；至於網友有「言論自由」評論此事，不會朝「假訊息」偵辦。