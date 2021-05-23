今日疫情／北市刑大小隊長確診！又2偵查佐「快篩陽性」無症狀

台灣新冠疫情持續拉警報，醫療量能面對瞬間爆發的病例而急遽緊縮，前線醫護人員必須穿著全套防護衣奔波，經常全身汗濕、萬分疲憊，臉書專頁「美到沒朋友 Très Jolie」貼出新竹某醫院急診室醫師的崩潰話語，表示急診不只忙採檢，還要幫大家縫手指，穿全套防護衣還要縫傷口心情超阿雜（煩悶）。