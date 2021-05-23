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今日疫情／北市刑大小隊長確診！又2偵查佐「快篩陽性」無症狀

▲▼中華電信示意圖，中華電信淡水服務中心。（圖／記者陳世昌攝）

▲中華電信再爆台北行動通信分公司1名內勤員工快篩陽性。（圖／記者陳世昌攝）

記者蕭筠／整理報導

國內疫情嚴峻，目前全台已累積超過2000例本土個案，全台進入3級防疫警戒。各縣市也陸續公佈其確診者足跡及疫調，希望有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，《ETtoday新聞雲》整理全台最新確診消息，提供民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

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桃園晶圓三廠1員工染疫！　世界先進回應：已匡列接住者
桃園晶圓三廠1名員工近日因收到政府發送的COVID-19警示簡訊，自行至快篩站做篩檢，17日得知快篩結果為陽性後，隨即被送往檢疫所進行隔離，也匡列接觸者，採取必要隔離措施、採檢，目前有進行PCR檢驗之員工，採檢結果皆為陰性。世界先進表示，確診員工工作地點並不是在直接生產區域，不影響生產及營運。

北市刑大又2偵查佐「快篩陽性」無症狀　待進一步檢測釐清
北市刑大日前傳出1名小隊長確診，北市刑大隨即要求4隊連同隊長等15人進行快篩，最後發現同隊謝姓偵查佐、黃姓偵查佐在快篩呈陽性反應，目前也等待核酸檢測的結果。初步了解，謝姓偵查佐進行快篩之後呈現陽性反應，但身體並沒有反應，也無發病徵兆，另一黃姓偵查佐雖也無症狀，但快篩呈現陽性反應，目前皆在等待進一步核酸檢測。

華南銀南勢角分行員工確診　已完成全面大消毒！
華南銀行南勢角分行1員工確診，為保障客戶及員工健康安全，該分行已請專業清潔公司進行全面清潔消毒。華南銀行指出，已依照中央流行疫情指揮中心規範，匡列與確診者有密切接觸之員工進行居家隔離，該分行其他員工亦需加強自主健康監測管理，並積極配合疫情指揮中心落實各項防疫工作，滾動式精進防疫措施，將隨時調整各項防疫作為。

中華電信再爆一例！分公司內勤快篩陽性　大樓緊急消毒
中華電信22日證實台北行動通信分公司1名內勤員工快篩陽性，目前皆按照相關規定辦理，全面進行消毒、清潔，也有通知大樓內員工。依據公司消息指出，該名員工屬於內勤人員，沒有與民眾、廠商接觸，18日下班後身體不適，19日開始居家辦公、22日上午快篩陽性。公司主管接獲消息後，已陸續回溯足跡、接觸同仁，並進行全面消毒。

北市文山一分局勤指中心巡佐確診　分局晚間緊急消毒
北市文山第一分局勤務指揮中心1名蕭姓巡佐，20日下班返家感到身體不適，緊急跑到醫院看診，最後核酸檢測確診，因屬於輕症患者，自行在家中備有衛浴設備的房間內進行隔離，並等待醫院進一步通知。文山一分局於22日晚間隨即進行大消毒，目前正調查巡佐足跡及接觸對象，有接觸之7名同仁將馬上停止上班，分局並啟動異地分流上班。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍十軍團1官兵確診。（示意圖／記者李毓康攝）

中部

突破部隊防線！　十軍團證實1官兵確診新冠肺炎
陸軍十軍團驚傳官兵確診，十軍團指揮部證實，某同仁配偶日前因身體不適就醫後確診，院方隨後通知該同仁須赴院篩檢，十軍團指出，該同仁赴醫採檢即未再返回部隊，且單位獲悉後，除配合地方衛生局進行疫調，也依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，目前密切接觸者狀況均正常。

ET快訊
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