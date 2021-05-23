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病例校正回歸非特例！外國因時間差調整紀錄　「7天發病率」更重要

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲校正病例並非只發生在台灣，國際去年已多國發生多次「校正回歸」情況。（圖／指揮中心提供）

文／中央社記者林育立柏林22日專電

中央流行疫情指揮中心今天校正前一週的病例數字引發質疑，事實上這類例子在國際間所在多有，只要確診病例一多或需要整合，或因提報程序繁複，為求真實反映疫情，往往就會調整數據或改變統計方式。

有些國家最終調整病例發布的方式，例如德國主要是用過去7天的趨勢來研判疫情並當作政策依據，每天新增確診數字只是參考指標。

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德國全國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）從去年2月疫情爆發以來每天公布新增的確診數字，不過都會強調這是地方衛生單位前一天向主管機關通報的數字。由於行政作業、核酸檢測（PCR）、研判都需要時間，加上週末不上班，地方醫療院獲知確診的案例，可能是在好幾天前就已感染。

正因為有這樣的時間差和資訊不同步的問題，隨著疫情擴大，德國去年5月起改用以過去7天的趨勢作為判讀疫情的標準。這裡指的是過去7天每10萬人口的新增確診人數，而且採用的是地方衛生單位登記、而非向主管機關通報的數字。

這個所謂的「7天發病率」從此就成了德國媒體報導疫情的重點和政府推動防疫措施的根據。去年第一波疫情時，7天發病率只有個位數字，到了年底冬天的第2波疫情期間飆高到200，少數地區甚是超過300。

目前，德國每天新增的確診數字仍有7000人，但7天發病率降到70以下，與4月最高的160相比，疫情顯著緩和，全國的餐廳、商店和旅館關閉好幾個月後，近日將陸續開放。

此外，加拿大安大略省當局今年2月因為整合與省會多倫多市的數據系統，單日確診一下暴增近2000個病例 ，當中包括大約300個高估的案例。

安大略省衛生廳長艾略特（Christine Elliott）2月1日表示，由於多倫多公共衛生部門的資料轉移至省級數據系統（CCM），造成多倫多公共衛生部門當天多報確診數，導致安大略省每日的確診數被高估，達到1969例。

安大略省指出，由於數據收集問題，多倫多公共衛生部門1月30日多報了約300件額外的確診案例，這也影響安大略省的總體確診案件數。

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