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他插管醒來「舌頭腫爆」不能吃飯說話！新冠罕見併發症　病因成謎

▲美國休士頓男子確診新冠康復後卻罹患「巨舌症」。（圖／翻攝UT Health School of Dentistry）

▲美國休士頓一名男子確診新冠肺炎，一度插管治療，醒來後卻罹患「巨舌症」。（圖／翻攝UT Health School of Dentistry）

記者吳美依／綜合報導

來自美國休士頓的瓊斯（Anthony Jones）確診新冠肺炎，一度病情危急，裝上呼吸器插管治療，醒來後卻不幸罹患巨舌症（macroglossia），舌頭腫脹成正常大小的好幾倍，甚至無法進食或說話。雖然他最後接受治療並可望完全康復，但醫療團隊至今仍不清楚此併發症的成因。

《新聞週刊》、《每日郵報》報導，瓊斯發現舌頭腫脹後，在醫師的建議下仰躺、減輕肺部壓力，但情況卻持續惡化。最後，他透過手術縮小舌頭尺寸，減緩發炎症狀，並且逐漸恢復說話能力，可望完全康復。

▲美國休士頓男子確診新冠康復後卻罹患「巨舌症」。（圖／翻攝UT Health School of Dentistry）

▲美國休士頓男子確診新冠康復後卻罹患「巨舌症」。（圖／翻攝UT Health School of Dentistry）

德州大學牙科學院的威梅爾維爾博士（Dr James Melville）是領域權威，診治過9例新冠相關巨舌症患者。他說，巨舌症典型病因是中風或長時間仰躺臥床，「這（舌頭腫脹）實際上是一種相對常見的症狀，但不至於達到（巨舌症）患者的程度」。

梅爾維爾指出，一些新冠患者出現心臟、肺部或腎臟等器官增大的症狀，他猜測，巨舌症成因可能與之相似，「我們的發現與組織學證據指出，新冠肺炎可能導致舌頭出現更誇張的發炎反應……我認為，可能和病毒附著的地方，以及人體免疫反應有關」。

梅爾維爾曾治療的患者中，全部都曾接受插管治療，高達8例為非裔人士，但並非所有人都符合「長時間仰躺臥床」的條件。他因此研判，種族也是潛在因素，但真正成因依然不明，有待進一步研究釐清。

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