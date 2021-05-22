重症患者增！張上淳：46人使用呼吸器、3人插葉克膜

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增321本土和400例校正個案，等於一口氣宣布了721例本土。針對目前本土個案病情，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，從4/15統計到昨天為止，目前住院病人中有46例使用呼吸器，3例使用葉克膜。

張上淳表示，這波本土疫情是從4/15開始統計，目前有2072例個案，其中年齡超過60歲以上有37%，60歲以上重症比例是15%，有46例使用呼吸器，3例使用葉克膜。

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張上淳表示，到昨天為止所有3139例確診個案當中，有輕到中度肺炎的人有161例，占總佔比的5.1%，嚴重肺炎則有161例也是佔5.1%，另外有嚴重的肺炎呼吸衰竭則一共有72例佔全部的2.3%。

而今也新增2例死亡個案，其中案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示個案無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。

另案3553為70多歲男性，曾接觸過確診者，5月18日由衛生單位匡列為居家隔離，5月19日至醫院採檢，衛生單位電訪時自述無症狀，5月21日家人發現個案無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢於今日確診，Ct值14。